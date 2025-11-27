'Salvados' consigue una entrevista bomba para este domingo: Salomé Pradas rompe su silencio para contar la verdad del día de la dana
La ex responsable de emergencias de la Generalitat Valenciana concede una entrevista a Gonzo para contar todos los detalles de aquel día
Redacción Yotele
Una entrevista bomba se podrá ver este domingo a partir de las 21:30 horas en laSexta. 'Salvados' y Gonzo han logrado que Salomé Pradas, máxima responsable de emergencias de la Comunitat Valenciana durante la dana, rompa su silencio para contar toda la verdad de aquel día.
En el avance promocional Pradas avanza algunos detalles de su versión: "Recibo la llamada del president [Mazón] y yo ahí le informo de la dificultad de poder a acceder a Utiel y Requena. Incluso ya se empezaba a hablar de desembalses de Forata". Entonces, Gonzo le pregunta si conocía donde estaba el president en ese momento, ante la respuesta negativa de la exconsellera.
Al final del avance, el presentador le pregunta a Pradas si notó preocupado a Carlos Mazón aquel día. "No" dice de manera contundente y demoledora mientras se encoge de hombros. En la entrevista Pradas contará este y otros "detalles exclusivos sobre su gestión al frente de la emergencia y cómo vivió aquel día que se convirtió en el más trágico en décadas de la Comunitat Valenciana, con 229 muertos".
Este testimonio llega un año después de su cese de la consellería, con Mazón ya fuera del cargo de president y con la sesión de investidura de Pérez Llorca en el aire, pues Vox no ha querido desvelar si apoyará al candidato o forzará el adelanto electoral.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- Esther Rodríguez Rojo, desde su tienda de moda 'efecto dominó' en Cáceres: 'Pasan primero por el Eroski y luego se acercan por aquí
- Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
- El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia
- Un barrio de Cáceres con vida, pero sin brillo: 'En 39 años no ha habido iluminación navideña en Moctezuma