El ascenso fulgurante de Pérez Llorca: de Finestrat a la presidencia de la Generalitat Valenciana en seis años

De alcalde de 10.000 vecinos a presidente de casi 5,5 millones de personas en la Comunidad Valenciana. De gestionar un presupuesto de 33 millones de euros a uno de 32.291 millones de euros. La trayectoria de Juanfran Pérez Llorca resume uno de los despegues políticos más acelerados del PP valenciano. En 2015 era un alcalde recién estrenado en Finestrat y apenas una década después ocupará el despacho principal del Palau de la Generalitat.

Fuera de su pueblo natal, su primer "ascenso" político llegó en 2019, cuando entró en la Diputación de Alicante de la mano de Carlos Mazóny encadenó, desde entonces, una sucesión de cargos institucionales y orgánicos, provinciales, autonómicos y de partido, que lo han catapultado hasta la presidencia de la Generalitat.

Un ascenso vertiginoso construido en seis años de fidelidad interna, perfil negociador y un peso creciente en la arquitectura del PPCV. En menos de una década ha encadenado diez cargos institucionales y orgánicos que lo han convertido en jefe del Gobierno valenciano y, en breve, máximo dirigente del PPCV.

Concejal en Finestrat (2003–2015)

Pérez Llorca dio sus primeros pasos en política municipal en 2003, cuando se afilió al PP e integró la lista electoral en Finestrat, entrando como concejal en la oposición. Cuatro años más tarde, ya con el triunfo popular de 2007, asumió el área de Urbanismo y Servicios Técnicos bajo el mandato de Honorato Algado.

Ocho años en ese puesto le permitieron consolidarse como figura de confianza en un municipio que combina desarrollo turístico y creciente actividad económica. Ese periodo, alejado del circuito habitual de Nuevas Generaciones, cimentó un perfil técnico y gestor que sería la base de su posterior ascenso.

Alcalde de Finestrat (2015–2025)

En 2015 asumió la Alcaldía de Finestrat, dando el salto desde la gestión técnica a la primera línea política local. Desde entonces ha encadenado mayorías absolutas abultadas, con un 54,59 % en esa primera cita con las urnas, un 64 % de apoyo en 2019 y un 73,4 % en 2023 que lo situaron entre los alcaldes con mejores resultados de la Comunidad Valenciana.

Él mismo se ha definido como un “orgulloso alcalde de pueblo” y solía admitir que atendía "mucho por las tardes” para compaginar las crecientes responsabilidades que ha ido acumulando. Su sólida implantación en Finestrat y la estabilidad electoral del municipio se convirtieron en un trampolín decisivo para su proyección provincial y autonómica.

Diputado provincial en Alicante (2019–2021)

En 2019 dio el salto a la Diputación de Alicante como diputado por la Marina Baixa, en una etapa marcada por la llegada de Mazón a la presidencia provincial. Ambos coincidieron desde el primer día de mandato y, según ha reconocido el propio Pérez Llorca, fue ahí donde empezó una relación “profesional” que pronto derivó en “amistad personal”. En la institución asumió el área de Arquitectura y el Hogar Provincial, además de desempeñar un papel político clave como uno de los apoyos más sólidos del nuevo presidente.

Tras dos años en el cargo, y al amparo de un acuerdo interno entre Finestrat y Benidorm, renunció al acta en septiembre de 2021 para dejar paso al concejal benidormense José Ramón González de Zárate. Su salida de la Diputación, eso sí, no frenó su ascenso: fue el paso previo a integrarse en la dirección del partido.

Coordinador provincial del PP en Alicante (2020-2021)

El salto orgánico de Pérez Llorca llegó en 2020, cuando Mazón, recién elegido presidente provincial del PP, lo nombró coordinador general del partido en Alicante. Ese cargo lo situó como su "número dos" de facto y consolidó una relación política y personal que había empezado a forjarse en la Diputación.

Desde esta posición, articuló buena parte de la estrategia interna del partido en la provincia y contribuyó a cohesionarlo tras años de tensiones entre familias. Su perfil discreto, técnico y muy orientado a la gestión lo convirtió en una figura clave para Mazón, que encontró en él a un dirigente leal y ejecutor fiable para modernizar la estructura territorial.

Vicesecretario de Organización del PPCV (2021-2023)

Su proyección autonómica se consolidó en julio de 2021, cuando Mazón lo nombró vicesecretario de Organización del PPCV. Desde ese cargo estratégico asumió el control directo de la maquinaria territorial del partido: coordinar juntas locales, recomponer agrupaciones dañadas y apagar conflictos internos para preparar el terreno de cara a la conquista de la Generalitat.

Convertido en uno de los dirigentes de mayor confianza de Mazón, ejerció como operador orgánico clave durante dos años, pilotando la estructura desde dentro y garantizando cohesión en un partido que venía de una etapa prolongada de fracturas. Su papel fue decisivo para el despegue territorial del proyecto de Mazón antes de las autonómicas de 2023.

Juanfran Pérez Llorca ha sido la sombra de Carlos Mazón los últimos años / Efe

Portavoz del PP en la FVMP (2021–2023)

De vuelta a lo institucional, en septiembre de 2021, tras su renuncia de la Diputación, asumió la portavocía del PP en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, un cargo al que llegó directamente de la mano de Mazón y que le situó en el centro de la estrategia municipalista del partido. Su misión era clara: reforzar la presencia del PP en el territorio, defender a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, y reclamar una distribución más justa de los fondos europeos tras el impacto de la pandemia.

Él mismo definió el encargo como “uno de los objetivos más importantes” del partido y asumió la tarea de “trabajar la política de abajo a arriba”, sucediendo al propio Mazón en la portavocía. Desde ese puesto se convirtió en una figura clave en la articulación del municipalismo autonómico y en la expansión territorial del proyecto popular.

Diputado en las Cortes Valencianas (desde 2023)

Su salto definitivo a la política autonómica llegó tras las elecciones de mayo de 2023, cuando obtuvo escaño en las Cortes Valencianas como "número tres" por Alicante, solo por detrás de Mazón y María Gómez. Su perfil negociador se convirtió en un valor central para el PP.

Ya en el arranque de la legislatura fue quien tejió el pacto que permitió a Compromís ocupar un puesto en la Mesa de las Cortes, en detrimento del PSPV, un movimiento que reforzó su imagen de negociador político eficaz. Ese papel se amplió en la investidura, en la que fue uno de los interlocutores clave en la negociación con Vox para asegurar un gobierno compartido, un acuerdo imprescindible para que Mazón pudiera ser elegido presidente. Su interlocución fluida con los diputados del partido de Abascal terminó consolidándolo como un negociador fiable dentro del grupo popular.

Secretario general del PPCV (desde 2023)

En lo orgánico, tras la victoria del PP en las autonómicas de 2023, Pérez Llorca ascendió al puesto clave de secretario general del PPCV, sustituyendo a María José Catalá y convirtiéndose en el “dos” del partido en la Comunidad Valenciana. Su nombramiento fue interpretado como un gesto inequívoco de confianza por parte de Mazón, que quiso situar al frente de la organización a quien había demostrado una elevada capacidad estratégica en los años previos.

Desde este cargo pilotó decisiones orgánicas de calado, articulado pactos territoriales, incluido el acuerdo con Ens Uneix que permitió al PP hacerse con la Diputación de Valencia, y reforzado la cohesión interna del partido en un ciclo político especialmente convulso.

Portavoz del PP en las Cortes (2024-2025)

Su ascenso dentro del grupo popular en el Parlamento autonómico culminó en 2024, cuando fue designado portavoz tras la salida de Miguel Barrachina al Gobierno valenciano en plena remodelación del ejecutivo de Mazón. La ruptura con Vox obligó al presidente a reordenar toda la estructura parlamentaria y Pérez Llorca, ya entonces número dos del partido, asumió la portavocía en las Cortes como figura de confianza para estabilizar al grupo en un contexto político convulso.

Desde ese puesto ha pilotado la estrategia parlamentaria del PP y se ha convertido en la voz central del partido en el hemiciclo. Su etapa como portavoz ha desembocado ahora en su candidatura a la presidencia de la Generalitat.

Recientemente, con la vista en la investidura, el PP eligió al alcoyano Nando Pastor como portavoz popular en las Cortes.

Presidente de la Generalitat (2025)

La carrera fulgurante de Pérez Llorca alcanza su punto culminante con su investidura como presidente de la Generalitat, en sustitución del dimitido Mazón, tras su controvertida gestión de la dana, y con la vista puesta en las elecciones previstas para 2027. Su designación llega tras un acuerdo con Vox, sin foto ni firma, que garantiza la mayoría parlamentaria necesaria para salir elegido en las Cortes pese al rechazo de la izquierda.

Con el respaldo explícito del propio Mazón y el aval orgánico del PPCV, el dirigente de Finestrat asume el liderazgo del Gobierno autonómico apenas una década después de haber debutado como alcalde de un municipio de apenas 10.000 habitantes. Su llegada al Palau lo convierte en el rostro de la nueva etapa del PP valenciano y en el responsable de completar el ciclo institucional más vertiginoso del partido en los últimos años tras la trágica dana de octubre de 2024.