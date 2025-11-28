Acto con Foment del Treball
Feijóo pide a los empresarios catalanes que presionen a Junts para una moción de censura: "No me faltan ganas, me faltan votos de los suyos"
El líder del PP denuncia la "inhabilitación de facto" del actual Gobierno tras el fracaso del techo de gasto y la entrada en prisión de Ábalos
Gisela Boada
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado a Barcelona este viernes para presentar ante la plana mayor de los empresarios catalanes su plan económico, centrado en una bajada de impuestos y que ya había hecho público en los últimos días. Es una hoja de ruta que se propone desplegar si llega a la presidencia del Gobierno y que le sirve ahora de carta de presentación para una carrera electoral que en el PP hace tiempo dan por empezada.
Por eso, en un acto en Foment del Treball, bajo la mirada atenta de su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha interpelado al empresariado catalán presente para que se implique activamente en desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, presionando a Junts para que aporte sus votos. "En esta sala seguro que hay mucha gente que ha votado a Junts y que no comparte la estrategia y la deriva ética y legislativa que está siguiendo este Gobierno", ha declarado Feijóo. "Les voy a hablar claro: no me faltan ganas, me faltan votos, entre comillas, de los suyos", ha rematado, dirigiéndose también a quienes quizás han votado a ERC.
Suscríbete para seguir leyendo
- Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
- En venta el edificio completo de la plaza Mayor de Cáceres que albergó la histórica Pastelería Isa, que acaba de cerrar
- Nada frena la promoción de vivienda pública en Cáceres: luz verde a cien pisos en El Junquillo, y otros cien están a punto de empezar a construirse
- Agustina González, de Plasencia, llega a los 109 años 'muy contenta
- Novedades en el tren de Extremadura: cuatro nuevas frecuencias unirán a Cáceres y Badajoz en 46 minutos
- Mérida le da la bienvenida a un mercado navideño donde cada caseta es una sorpresa
- El presidente de Iberdrola, en Malpartida de Plasencia: "La electrificación es imparable"
- Los vecinos de Llopis Ivorra en Cáceres: 'Es ridículo donde han colocado los pasos de peatones