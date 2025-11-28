Los fiscales progresistas urgen al Supremo a dictar ya la sentencia que condena al exfiscal general: "Sin motivación no hay justicia"

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha vuelto a salir en defensa del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz con un comunicado. En esta ocasión reclama al Tribunal Supremo que haga pública la sentencia, cuyo fallo adelantó la semana pasada, en el que se le condenó a dos años de inhabilitación, porque, según argumenta, "sin motivación no hay justicia".

La asociación que presidió el propio García Ortiz y su sucesora al frente de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, esgrime "su profunda preocupación ante el hecho de que, más de ocho días después de que el Tribunal Supremo anunciara el fallo condenatorio contra el fiscal general del Estado, la sentencia siga sin motivación pública".

En su opinión, "la conmoción que aquella decisión provocó en la opinión pública no ha remitido" y "la falta de fundamentación jurídica mantiene a la sociedad -y al propio afectado- en un estado de incertidumbre incompatible con el funcionamiento regular de la justicia en democracia".

El comunicado alega que no es lo mismo adelantar el fallo de una condena que de un recurso de casación, pero la sentencia del fiscal general no es la primera cuyo dispongo se ha conocido antes de conocerse en su integridad la resolución que la motiva, para evitar que sea filtrado.

El propio Supremo lo hizo cuando procedió a la ilegalización de Batasuna, pero también cuando, en casación, elevó de nueve a 14 años la condena de los violadores de una joven en San Fermín, conocidos como La Manada. También resulta una práctica habitual en el Tribunal Constitucional, sobre todo, cuando las sentencias incluyen votos particulares -como en este caso-, porque su redacción suele retrasar la publicación oficial de la resolución.

El argumento de la asociación pasa por señalar que no se trata de "un litigio ordinario", sino de la "primera causa penal en la historia contra un fiscal general del Estado en ejercicio, una figura que encabeza una institución constitucional, y cuyo enjuiciamiento tiene una evidente trascendencia democrática, institucional y social", lo que obliga a "estándares reforzados de motivación, transparencia y respeto a las garantías, no procedimientos abreviados ni prácticas propias de asuntos de naturaleza completamente distinta".