La lista de la izquierda andaluza se enquista en Cádiz: el líder provincial de IU se postula frente a la diputada de Sumar Andalucía

El acuerdo para las listas electorales es la próxima meta para los partidos de Por Andalucía, la coalición de izquierdas que integran IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz. El pacto para lanzar a Antonio Maíllo como candidato a la Junta ha tenido un efecto dominó en el resto de provincias andaluzas, y ha generado ciertas turbulencias en Cádiz, donde dos perfiles de las dos principales formaciones se miden para optar a ser cabeza de lista para el Parlamento de Andalucía.

Maíllo, líder nacional de IU, se incorpora como número uno por Sevilla, la plaza que en las últimas andaluzas ocupó Esperanza Gómez, diputada en el Parlamento de Andalucía y hoy líder de Movimiento Sumar Andalucía. Este movimiento, señalan distintas fuentes de la coalición, ha llevado a Gómez a resituarse en el tablero y aspirar a ser cabeza de lista por Cádiz.

Esta provincia se presenta ahora como un escenario de disputa, después de que IU Cádiz haya postulado para el puesto a su coordinador, Jorge Rodríguez, exalcalde de la localidad de Trebujena durante una década (2012-2022). Una opción que han respaldado algunas figuras de peso dentro de Sumar, como la diputada nacional por Cádiz Esther Gil de Reboleño.

La dirigente gaditana, que fue una apuesta de Yolanda Díaz en las generales de 2021, ocupa uno de los puestos de más relevancia en el Congreso de los Diputados como vicepresidenta tercera de la Cámara. Gil de Reboleño no ha dudado en los últimos días en apoyar a Rodríguez como "el perfil idóneo para liderar una candidatura unitaria de izquierdas en la provincia", y en respaldarle públicamente, reconociendo trayectoria en el ámbito municipal y asegurando que "reúne las condiciones necesarias para liderar esa propuesta”.

En este sentido, considera que una candidatura unitaria encabezada por Jorge Rodríguez “puede devolver a la ciudadanía gaditana la confianza en una izquierda capaz de plantar cara a los recortes y a la desigualdad”. Gil de Reboleño entra en escena y toma partido por el dirigente de IU para emprender un intento de acercar posiciones con Podemos en la provincia.

Los favorables de Rodríguez consideran que es "un perfil de consenso", con una "trayectoria contrastada" y "solvencia institucional" tras una década en la Alcaldía de la localidad gaditana de Trebujena. En este municipio, de algo más de 7.000 habitantes, la primera fuerza en las últimas generales fue Sumar, que logró el 49% del voto. Quienes le apoyan apuntan además a que su liderazgo está "al servicio de un proyecto colectivo, no por imposición".

Apuntan además a que el perfil de Jorge Rodríguez es un "punto de encuentro entre sensibilidades, territorios y organizaciones" que podría impulsar una candidatura de unidad donde se una Podemos, que hasta ahora ha rechazado cualquier entendimiento con la coalición Por Andalucía.

Cádiz, territorio en disputa

Cádiz se presenta como uno de los enclaves más reñidos en la izquierda, debido al arraigo de Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez y José María González, {"anchor-link":true}

; y al auge de 100% la línea, impulsado por el alcalde de La Línea de la Concepción y de carácter transversal. Además, también es de esta provincia el candidato de Podemos a las elecciones andaluzas, Juan Antonio Delgado, que no ha aclarado por dónde se presentará.

Después del paso adelante del coordinador provincial de IU en Cádiz, que cuenta con el respaldo de dirigentes de Sumar, está por ver cuál es el resultado final. En el partido de Yolanda Díaz hay quien da por hecho que será Esperanza Gómez quien ocupe el puesto, dentro de las negociaciones entre los partidos de la coalición. Otras fuentes de la candidatura apuntan a que no está decidido, y el desenlace a día de hoy no se ha anunciado de manera oficial.