Caso Koldo
Cerdán asegura que dará explicaciones "a su debido tiempo"
El exsecretario de Organización del PSOE ha acudido por primera vez al Juzgado de Tafalla para cumplir con su comparecencia quincenal
EFE
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha asegurado este lunes que dará explicaciones "a su debido tiempo", tras acudir por primera vez al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra) para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente tras su puesta en libertad.
Cerdán, quien reside en Milagro, su localidad natal desde que el pasado 19 de noviembre salió de la cárcel de Soto del Real (Madrid), ha llegado al juzgado a primera hora, a las 9:05 horas, y ha entrado en el edificio sin hacer declaraciones.
El coche que lo trasladaba ha parado en la puerta del juzgado y Cerdán ha evitado así atender a los medios de comunicación presentes. Sin embargo, a su salida, siete minutos después, Santos Cerdán, preguntado por si dará explicaciones, ha afirmado que será "a su debido tiempo", antes de montarse en el vehículo.
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decretó la puesta en libertad de Santos Cerdán al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han ampliado los indicios contra él. Así lo recogió en un auto en el que le impuso como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte.
Cerdán tenía toda la mañana para comparecer pero ha decido hacerlo en cuanto el Juzgado ha abierto sus puertas. La Policía Foral controlaba la entrada y salida para asegurar la zona y los medios de comunicación esperaban en la acera de enfrente.
