El consejero de Educación de la Generalitat valenciana reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos

"No tenemos competencias en Emergencias". "No teníamos la información adecuada". Son los dos relatos a los que se ha abonado el consejero de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat valenciana, José Antonio Rovira Jover, en la Comisión de Investigación de la dana en el Congreso, protagonizando un ejercicio de equilibrio político donde admitió errores como paraguas para una negación de la responsabilidad y un descargo de la misma a Ayuntamientos y Delegación del Gobierno.

Rovira reconoció que no fue acertado irse a su casa en Alicante la tarde de la dana. Según consta en el registro de su coche oficial, a las 12:53 tomó la decisión de viajar a Sant Vicent del Raspeig, ya que tenía "compromisos personales". “Fue errónea [la decisión de irse a casa]. Pero si hubiera tenido la información que debería, aseguro que no me habría marchado”. Esta frase, aunque implica un reconocimiento, viene con un descargo inmediato, pues sitúa la raíz del problema no en su criterio, sino en: el "apagón informativo" del Gobierno.

El descargo de responsabilidades llegó a su pico al tras una interpelación de Esquerra Republicana de Catalunya, donde Rovira se defendió con una pregunta retórica: "¿Me está diciendo usted que yo como Conseller de Educación tengo la responsabilidad de velar por 800.000 alumnos que tengo y 80.000 docentes?".

El director del IES de Cheste

Varios diputados recordaron al director de Cheste, fallecido durante la riada, que se preocupó de los 400 estudiantes internos en el centro. El conseller volvió a reivindicar que no tenía competencias en seguridad y dijo que falleció porque tomó "la desgraciada decisión de coger el coche".

La asociación de víctimas de la dana 29 d'octubre de 2024 reaccionó a la comparecencia y pidió "una disculpa pública inmediata a la familia de José Martínez Toral (el directore del IES de Cheste)". Resulta intolerable que el señor Rovira afirmara que José Martínez Toral “tomó la desgraciada decisión de volver a València”. Culpar a una víctima de su propia muerte es cruel, indigno y profundamente ofensivo. Exigimos una rectificación inmediata y una disculpa pública directa a la familia. Ningún cargo público puede justificar su incompetencia atacando la memoria de un fallecido.

El primer interrogatorio de la mañana fue a cargo de Águeda Micó (Compromís) a la que admitió que no dio ninguna indicación especial ni el día de la dana, ni las jornadas anteriores, para que los profesores y centros escolares extremaran la precaución. El día 30 fue la primera ocasión en que contactaron con los centros para "recabar los datos y evaluar los daños en los centros". De hecho, Rovira asegura que ese día se trasladó a Aldaia para ver la situación del centro afectado.

El escudo del apagón informativo

La estrategia de defensa del conseller Rovira se basó en insistir en una narrativa de desconocimiento, buscando transformar la decisión de marcharse en una consecuencia de ello. “No sabía que había alertas activadas cuando me marché,” sentenció. Llegó incluso a decir que "nadie me dijo que había un Cecopi" y que no fue consciente de esa reunión.

En este punto, Rovira dijo que se fue a casa por la "falsa tranquilidad" a la Delegación del Gobierno. Alegó que las competencias eran, en última instancia, de los Ayuntamientos y que su departamento operó "en base a la información de la que disponía", o más bien, "de la que no disponía", pese a las quejas de la oposición que ha desmontado ese relato de "apagón informativo".

La argumentación más persistente de Rovira fue que Conselleria de Educación no tiene la potestad ni las competencias para abrir o cerrar centros en una emergencia, mientras que los partidos de la oposición criticaron que "incluso en un escenario de alerta roja y emergencia grave que afectaba a toda la Comunitat, su papel como conseller del Gobierno autonómico era inexistente".

Los 'olvidos' de las alertas rojas

Rovira afirmó en su comparecencia que “no se acuerda” de dos momentos cruciales que demuestran que la alerta roja fue comunicada a nivel interno del Gobierno valenciano. La primera fue la supuesta advertencia de Salomé Pradas que desveló ayer en una entrevista en Salvados. La exconsellera dijo que advirtió por la mañana en la reunión del Consell de que ya existía una alerta roja en marcha.

Rovira aseguró que “no se acuerda” de que la consellera Pradas contara a todos los consellers, en la reunión del Consell del día 29, que se estaban realizando rescates y que estaba lloviendo con mucha fuerza en zonas de alerta roja como La Ribera.

A este olvido, tachado por la oposición de “amnesia selectiva se sumó el aviso que afectaba directamente a su cartera: Rovira declaró que “no le llegó el correo de la UV por el que cancelaron las clases el día 28,” un comunicado que llegó a 57.000 alumnos y profesores.

Coche oficial a la Nucia

Uno de los momentos más polémicos de la comisión fue cuando fue preguntado por la comida de despedida que varios consellers tuvieron con el ex president de la Generalitat Carlos Mazón en La Núcia. Rovira aseguró que acudió a esa comida en su coche oficial, ya que se trataba de "una comida de trabajo", pese a que no consta ningún acto en la agenda del conseller para ese día.

Durante la comparecencia los diputados insistieron mucho en repasar la agenda del conseller Rovira, que durmió el día 28 en València, participó en una reunión del Consell hasta las 11:30 y después fue a Conselleria. A las 12:53 finalmente pidió a su chófer que le llevara en coche oficial a San Vicente del Raspeig. Ante el interrogatorio, Rovira se reafirmó en que "no sabía que había alertas meteorológicas cuando me marché" y subrayó que "soy conseller en Valencia, Castellón y Alicante".

Empleo y prevención de riesgos

Rovira también fue preguntado sobre su rol como conseller de Empleo y Trabajo, que incluye responsabilidades directas sobre la Prevención de Riesgos Laborales y la dirección del Invassat, que afecta a la seguridad de “todas las personas trabajadoras”.

La interpelación realizada por Alberto Ibáñez (Sumar) se centró en si su Conselleria había activado algún protocolo de prevención de riesgos laborales dadas las circunstancias meteorológicas extremas. La respuesta de Rovira fue consistente con su línea de defensa: “tomamos las decisiones en base a información de que disponíamos”.

Al ser preguntado directamente por la existencia de un “Plan de previsión de emergencias” específico en su ámbito, su respuesta fue concisa: “Que yo conozca, no”. Ibáñez le recordó que el día de la riada hubo 436 trabajadores y trabajadoras heridos y 20 muertos in itinere.

La emergencia de 2019

Ibáñez, que se repartió su tiempo con su compañero de Sumar Nahuel González, también recordó al conseller que en la anterior dana de 2019 en Alicante se realizó una acción coordinada entre varias consellerias para anular las clases de cientos de miles de estudiantes.

Ibáñez también inquirió a Rovira por la muerte del operario de Massanassa, que trabajó pese a que el centro educativo estaba en nivel rojo de peligro. El conseller aseguró que ese domingo estaba en casa con su familia, pero que cogió su coche particular y se desplazó al colegio.

Para finalizar su intervención, y en una clara diferencia de tono con el resto de su comparecencia, Rovira sí ofreció un compromiso específico de gestión futura en el área de Educación: “A principios del año que viene estarán adjudicadas las obras para los institutos que ahora mismo están en barracones”. También realizó un repaso a todo el trabajo realizado por Conselleria de Educación durante este año, tanto en la limpieza de centros, como la compra de equipamiento y la construcción de barracones, pese a los retrasos en algunos casos.

Compromís pide la expulsión de Rovira del Consell

Compromís ha exigido "el cese inmediato" de Rovira como miembro de la Generalitat tras reconocer que "no adoptó ninguna medida preventiva el 29 de octubre de 2024" y que "abandonó su puesto de trabajo a las 13:30 por motivos personales". La coalición exige a Pérez Llorca que descarte "la posibilidad de ubicar a Rovira en cualquier otra responsabilida del Consell", en referencia a la Conselleria de Hacienda, un cambio que lleva sonando desde hace meses.