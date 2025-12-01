Caso Koldo
El PP citará a Santos Cerdán, Antonio Hernando y al hijo de Ábalos en el Senado
"El sanchismo empieza a cantar", afirmó el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, después de avanzar que usarán la mayoría absoluta de la que gozan en el Senado para que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, comparezca en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ el próximo 17 de diciembre.
Además, comentó en rueda de prensa que también harán comparecer a Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos que denunció en una entrevista en ‘El Mundo’ que “Cerdán le ofreció un cheque en blanco” a su padre “en nombre” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y a Antonio Hernando, exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia y actual secretario de Estado de Telecomunicaciones que se reunió con Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE que lideró una presunta operación de desprestigio contra jueces, fiscales y agentes de la UCO.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
- Julián Pantrigo López, un maestro de Zarza la Mayor (Cáceres) que sufrió los problemas de la posguerra española
- ¿Cuál es el barrio más rico y más pobre de Cáceres? La renta por hogar, al detalle
- Tres atenciones sanitarias y un susto con los bomberos: las incidencias del exitoso encendido navideño en Cáceres
- La hostelería de la plaza Mayor de Cáceres alucina con el encendido navideño: “Nunca había venido tanta gente”
- Cae un árbol de grandes dimensiones sobre un coche mientras circulaba por la rotonda de los Alamitos de Plasencia