Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Koldo

El PP citará a Santos Cerdán, Antonio Hernando y al hijo de Ábalos en el Senado

Archivo - El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa en la sede del PP, a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España).

Archivo - El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa en la sede del PP, a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Mariano Alonso Freire

"El sanchismo empieza a cantar", afirmó el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, después de avanzar que usarán la mayoría absoluta de la que gozan en el Senado para que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, comparezca en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ el próximo 17 de diciembre.

Además, comentó en rueda de prensa que también harán comparecer a Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos que denunció en una entrevista en ‘El Mundo’ que “Cerdán le ofreció un cheque en blanco” a su padre “en nombre” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y a Antonio Hernando, exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia y actual secretario de Estado de Telecomunicaciones que se reunió con Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE que lideró una presunta operación de desprestigio contra jueces, fiscales y agentes de la UCO.

Noticia en elaboración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
  2. El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
  3. Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
  4. Julián Pantrigo López, un maestro de Zarza la Mayor (Cáceres) que sufrió los problemas de la posguerra española
  5. ¿Cuál es el barrio más rico y más pobre de Cáceres? La renta por hogar, al detalle
  6. Tres atenciones sanitarias y un susto con los bomberos: las incidencias del exitoso encendido navideño en Cáceres
  7. La hostelería de la plaza Mayor de Cáceres alucina con el encendido navideño: “Nunca había venido tanta gente”
  8. Cae un árbol de grandes dimensiones sobre un coche mientras circulaba por la rotonda de los Alamitos de Plasencia

Desalojo en Aldea Moret: el PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Cáceres no ha ejecutado “ni un euro” del presupuesto de rehabilitación de viviendas municipales

Desalojo en Aldea Moret: el PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Cáceres no ha ejecutado “ni un euro” del presupuesto de rehabilitación de viviendas municipales

María Guardiola firma un 'Pacto por la caza' y promete mejoras como una brigada antifurtivismo y el precinto digital

María Guardiola firma un 'Pacto por la caza' y promete mejoras como una brigada antifurtivismo y el precinto digital

Julio Cobos, las victorias 'feas' y el Cacereño

Julio Cobos, las victorias 'feas' y el Cacereño

'Entre el dolor y la esperanza': la icónica exposición de Genín Andrada sobre el Sida que recorrió el mundo cierra su ciclo en Cáceres

'Entre el dolor y la esperanza': la icónica exposición de Genín Andrada sobre el Sida que recorrió el mundo cierra su ciclo en Cáceres

Ascienden a 151 los muertos por el gran incendio de Hong Kong

Ascienden a 151 los muertos por el gran incendio de Hong Kong

Unidas propone una Consejería de Derechos Sociales para combatir la precariedad de la dependencia

Unidas propone una Consejería de Derechos Sociales para combatir la precariedad de la dependencia

Vídeo | Operarios continúan retirando restos del árbol caído sobre un coche en la rotonda de los Alamitos de Plasencia

Extremadura sigue siendo la región más segura, pero los delincuentes cada vez se cuelan más por el wifi

Extremadura sigue siendo la región más segura, pero los delincuentes cada vez se cuelan más por el wifi
Tracking Pixel Contents