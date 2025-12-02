Subvenciones
Air Europa niega pagos o mediación de Begoña Gómez en su rescate en 2020 y defiende la legalidad del expediente
"Ni Air Europa ni miembro alguno de la familia propietaria valoró, comentó, consideró, ni realizó pago alguno a la señora Begoña Gómez por ninguna actividad relativa a la concesión de dicha ayuda, ni por ninguna otra actividad", sostienen
EP
La aerolínea Air Europa ha negado haber pagado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ninguna actividad relacionada a la concesión de la subvención que recibió durante la pandemia, y ha asegurado que "en ningún momento" se le solicitó "intermediación o gestión alguna" para el procedimiento administrativo.
En un comunicado enviado a Europa Press, la compañía se ha hecho eco de entrevistas realizadas en varios medios al exasesor ministeral Koldo García, en las que ha deslizado que la aerolínea recurrió a Begoña Gómez para asegurar el rescate por la suspensión de vuelos en la pandemia, en concreto para la concesión de préstamos de la SEPI con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en 2020.
"Ni Air Europa ni miembro alguno de la familia propietaria valoró, comentó, consideró, ni realizó pago alguno a la señora Begoña Gómez por ninguna actividad relativa a la concesión de dicha ayuda, ni por ninguna otra actividad", han sostenido desde la empresa perteneciente al Grupo Globalia, cuyo CEO es Javier Hidalgo.
Air Europa también ha negado que se solicitara a Begoña Gómez intermediación o gestión alguna con relación al mencionado procedimiento administrativo, "en el que no tuvo intervención alguna".
Así las cosas, sostienen que toda la tramitación de la subvención otorgada a la aerolínea durante la pandemia "se realizó con plena sujeción a los principios y normas que regulaban dicho procedimiento administrativo" y mediando "el correspondiente informe favorable de cuantos órganos administrativos, empresas consultoras y despachos de abogados intervinieron en el procedimiento".
- Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres
- Julián Pantrigo López, un maestro de Zarza la Mayor (Cáceres) que sufrió los problemas de la posguerra española
- Cae un árbol de grandes dimensiones sobre un coche mientras circulaba por la rotonda de los Alamitos de Plasencia
- Lorenzo, el carnicero cacereño que mantiene viva la esencia del mercado
- Ocho viviendas de Aldea Moret en Cáceres desalojadas por riesgo de colapso de la fachada del edificio
- Operarios retiran los restos del árbol caído sobre un coche en la rotonda de los Alamitos de Plasencia
- Los 12 nuevos Soletes de Extremadura donde celebrar la Navidad: restaurantes, conventos y cafeterías
- Cáceres se pone serio con los patinetes: nuevas normas, controles y sanciones