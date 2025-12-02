Alcaldes de la dana: "El dinero nos sobra, el problema es gestionarlo"

"El dinero nos sobra, el problema es gestionarlo". "No queremos dinero, queremos manos". Varios alcaldes de la dana pusieron voz este martes al malestar que, más de un año después del episodio catastrófico del 29 de octubre de 2024, sienten ante las dificultades de ejecutar obra pública para reconstruir sus municipios.

La Diputación de Valencia reunió a unos 40 alcaldes y alcaldesas de municipios afectados por la dana en la comisión de seguimiento del presupuesto de la dana, tal como había reclamado el PSPV. La diputada de Hacienda y alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, trasladó que el equipo de gobierno provincial está estudiando la creación de una macrobolsa de técnicos para mejorar el servicio a los ayuntamientos. No los contratará y cederá a los municipios, algo que presenta complicaciones legales, sino que creará esa bolsa de empleados públicos expertos para que los municipios puedan echar mano de ella.

Se da la circunstancia de que hay municipios como l'Alcúdia que tienen un 20 % de bajas que está lastrando la reconstrucción. Otros tienen ahora menos técnicos que antes de la dana, ya que ante el volumen descomunal de trabajo han buscado otros destinos tras un año desbordados por la gestión de ayudas. Con este contexto, muchos alcaldes se muestran impotentes ante la imposibilidad de dar salida a los 1.750 millones que aproximadamente el Gobierno ha depositado en los bancos, pero que no se capaces de digerir. El grado de ejecución difiere mucho de un pueblo a otro. En algunos casos, la empresa estatal Tragsa está ocupándose de los trabajos; en otros, la autonómica Vaersa, pero hay algunos que prácticamente no han podido poner en marcha ninguna obra.

'De cajero a prestador de servicios'

“Después de haber escuchado a muchos alcaldes afectados por la dana, lo que nos piden es un cambio estructural de la Diputación, no quieren que sea un mero cajero automático, que les llegue el dinero y que cada ayuntamiento haga lo que quiera; no tienen medios para poder gestionar subvenciones y lo que reclaman es que ejecutemos nosotros, que, en todo lo que pueda, sea la Diputación la que gestione, sirva de ejemplo el servicio de gestión tributaria o el área de carreteras que funcionan muy bien”, señala la diputada provincial de Hacienda, Laura Sáez.

Ayudas para contratar personal

Por otra parte, detalla, “necesitan personal técnico y cualificado, sobre todo ingenieros, arquitectos, técnicos de administración general porque en algunos casos tienen que gestionar un presupuesto normal multiplicado por cien y en el mejor de los casos tienen el mismo personal que tenían antes el 29 de octubre de 2024”.

Por eso, “aparte de haberles dado la ayuda de 100.000 euros para contratar personal, la idea es poner en marcha cuanto antes la creación de unas macrobolsas para ofrecerlas a los municipios para que puedan tener el personal que haga estas gestiones”. Cabe recordar que más de 70 municipios afectados por la dana han solicitado esa ayuda de la Diputación para contratar personal técnico, principalmente del área de la ingeniería y la arquitectura, o bien a la contratación de estudios y trabajos técnicos.

En este contexto, los alcaldes han llevado a la diputación sus exigencias. La de Catarroja, Lorena Silvent, ha esgrimido: “No tenemos un problema de financiación, lo que necesitamos es ayuda técnica”. La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha reivindicado la ayuda de Diputación para suplir la exclusión de este municipio en las ayudas de Amancio Ortega, a lo que la Diputada de Hacienda ha recordado que el punto se llevó a pleno y aunque el equipo de gobierno votó a favor, no salió adelante.

Alcaldes en la comisión de seguimiento de los presupuestos. / Abulaila

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha reclamado plazos más amplios para gestionar las subvenciones. Mientras el de Sedaví, José Cabanes, ha pedido que se tenga en cuenta las diferencias de cada municipio. Además, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha expresado que “genera confusión” que no se hayan impulsado las compuertas antirriadas que se aprobaron en pleno y ha aplaudido los Bons Comerç de la Diputación por sus beneficios para la economía local: “Es una iniciativa muy buena, se ha de continuar”.

Además de esto, desde la diputación se ha defendido la aplicación del fondo contra la emergencia climática en los presupuestos de este año, dotados con 20 millones de euros. Se trata de una partida que se está utilizando para la aplicación de planes de emergencia locales, para la instalación de hidrantes, barreras antirriadas, bombas de achique o sistemas de megafonía para facilitar las alertas a la población.

Críticas de PSPV y Compromís: "Llega tarde"

Por otro lado, la oposición ha criticado la celebración en pleno mes de diciembre de esta comisión de seguimiento de la ejecución del presupuesto, reclamada a principios de año. “Es incomprensible que once meses después, y cuando el presupuesto ya está agotado, se convoque por primera vez a los alcaldes para hablar de su ejecución”, ha afirmado. Y añade: “El presidente de la Diputación está más preocupado por sus aspiraciones de ser candidato a la Generalitat que por atender las necesidades reales de los pueblos damnificados”. La comisión de seguimiento del presupuesto debería haberse activado “mucho antes para poder escuchar a los alcaldes, corregir errores y reforzar la actuación en las zonas perjudicadas por la dana”.

Bielsa anuncia además que el Grupo Socialista solicitará de nuevo la comparecencia del exjefe operativo del Consorcio Provincial de Bomberos, organismo dependiente de la Diputación, en el marco de la petición para reabrir la comisión de investigación sobre la DANA en la Diputación, que, según Bielsa, “se cerró en falso”.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, pone el foco también en “la falta” de ayuda técnica y de coordinación, así como en la importancia de la prevención. Para el portavoz de Vox, Sergio Pastor, “hay que actuar sin colores políticos y realizar las obras necesarias”.