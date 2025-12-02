RTVE CATALUNYA
Pedro Sánchez afirma que el canal de RTVE en catalán se debe a un pacto con Junts: "Se ha cumplido"
El presidente exhibe el canal público como ejemplo de cumplimiento con los de Carles Puigdemont
Pedro Sánchez se lanza a recuperar a Junts como un socio de investidura para recomponer su mayoría parlamentaria tras la ruptura de Carles Puigdemont. El presidente de Gobierno ha concedido dos entrevistas en medios catalanes, uno de ellas RTVE Catalunya, donde ha presumido de que la creación del canal catalán a la televisión pública responde al cumplimiento del Gobierno con Junts.
En la entrevista en Cafée d'Idées con la periodista Gemma Nierga, Sánchez ha lanzado varios guiños a Junts y ha admitido que aún hay compromisos por cumplir. "No le resto importancia a esta crítica de Junts", aseguró en un momento determinado de la entrevista. "Es más, yo asumo los incumplimientos y también los retrasos", continuó.
El líder del Ejecutivo quiso recordar que "durante estos dos años se han logrado muchas cosas importantes". En este punto, Sánchez apuntó directamente a RTVE en Catalunya: "Por ejemplo, estamos en un canal de Televisión Española donde se habla en catalán, que es precisamente lo que nos había pedido Junts, y se ha cumplido".
El acuerdo para que Catalunya tuviera un canal público íntegramente en catalán fue anunciado el pasado enero, en el marco de la renovación del consejo de administración de RTVE, donde se amplió el tamaño del órgano -de 10 a 15 asientos- para dar cabida a todos los socios y trasladar la mayoría parlamentaria del Gobierno a la corporación pública.
Multireincidencia y ayuda a caseros
En otra entrevista en Rac1, Sánchez también avanzó que el Consejo de Ministros aprobará un decreto que incluye compromisos pendientes por los posconvergentes, como aumentar el margen de gasto en entidades locales y provinciales para poder realizar más inversiones o ampliar los plazos para promover la digitalización en procesos de facturación, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas.
Además, anunció que se aprobará otro decreto para crear una partida con ayudas dirigidas a los propietarios de inmuebles ante impagos en caso de arrendamiento entre jóvenes o familias vulnerables. Avanzó también que se están dando pasos para desbloquear la ley para atajar la multirreincidencia de Junts o la publicación de las balanzas fiscales.
