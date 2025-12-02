El PP llevará a 'la Paqui', la mujer de Cerdán, a declarar en el Senado

El Partido Popular (PP) continúa su ofensiva parlamentaria por el 'caso Koldo' y en esta ocasión llevará a declarar a la comisión de investigación en el Senado a la mujer de Santos Cerdán, conocida como 'la Paqui'. Así lo anunció la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, en una rueda de prensa este martes, donde concretó que acudirá el próximo lunes 15, dos días antes de la fecha en la que está citado el propio Cerdán. Con sarcasmo, García habló de que las dos próximas semanas, que coinciden exactamente con el periodo de la campaña electoral en Extremadura, donde se celebrarán elecciones autonómicas anticipadas el próximo día 21, serán sucesivamente "la semana Begoña" y "la semana Cerdán". Aunque a preguntas de la prensa la portavoz popular no confirmó si está en sus planes que declare Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, algo que el primer partido de la oposición sigue sin descartar.

Serán, explicó García, "dos semanas temáticas para diseccionar la anatomía del saqueo sanchista", comentó parafraseando de nuevo, como ya hiciera la semana pasada Alberto Núñez Feijóo, la serie recientemente estrenada 'Anatomía de un instante', basada en el libro de Javier Cercas sobre el golpe del 23-F y sus protagonistas. El próximo miércoles 10 de diciembre será llamado a declarar Juan Carlos Doadrio, ex vicerector de la Universidad Complutente de Madrid (UCM), con el objetivo, en palabras de la propia García, de "saber cómo se fabrica una cátedra a medida, a la carta, para la mujer de un presidente", en referencia a la cátedra extraordinaria que lideró en ese centro público la propia Gómez.

Justo al día siguiente, el jueves 11 de diciembre, el llamado a declarar será el empresario Juan Carlos Barrabés, definido por García como "el hombre que recibió más de doce millones de euros en contratos públicos tras ser recomendado por la esposa del presidente", señaló en referencia a las declaraciones de interés que la propia Gómez firmó a favor de una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por el empresario, al que la fiscalía europea investiga por diversos contratos. Para la portavoz del Grupo Popular en el Senado, la Moncloa "ha dejado de ser una residencia oficial" para pasar a ser "un centro de negocios" o "incluso un refugio para presuntos delincuentes".

La siguiente semana estará culminada por "el plato fuerte", según García, que es la declaración el día 17 de Cerdán, que muy probablemente se acogerá a su derecho a no declarar en la comisión sobre un asunto judicializado y que tiene al ex número 3 del PSOE como uno de los principales imputados. Aunque ello no le evitará el trago de tener que presentarse en la comisión, aunque eventualmente decidiera no decir nada. También pasará por ella la que fuera su mano derecha, el diputado por Jaén Juan Francisco Serrano, quien hoy sigue en la Ejecutiva Federal del PSOE y que se ha distanciado enormemente de Cerdán.

García, en su intervención, se refirió a varias de las novedades o especulaciones sobre le caso. Afirmó que la mujer de Cerdán "tendrá que contar esa tarjeta premium para gastar a fondo perdido, y con todo lujo, y cómo operaba al empresa Servinabar. El recaudador y la gastadora de la trama, Cerdán y la Paqui", remató, antes de preguntarse "quién daba las órdenes en la pandilla del Peugeot: era Ábalos, era Koldo o, como todo apunta, era el propio Sánchez", deslizó. Además, se refirió a la acusación de Koldo de que Gómez habría cobrado un millón de euros por el rescate de Air Europa, algo desmentido este mismo martes por la aerolínea.