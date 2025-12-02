El PSOE desconfía de la declaración de Cerdán en el Senado y recuerda que “tiene que decir la verdad”

Mientras José Luis Ábalos y Koldo García redoblan la presión al Gobierno tras entrar en la cárcel, en lo que parece un cambio de estrategia de defensa deslizando su voluntad de tirar de la manta, Santos Cerdán guarda silencio. El exsecretario de Organización, ahora en libertad condicional, hablará, pero “a su debido tiempo”. Así lo trasladó a los medios tras acudir por primera vez este lunes al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra) para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente tras su puesta en libertad . En el Ejecutivo, al menos por el momento, sitúan a Cerdán al margen de la nueva estrategia de los otros dos implicados en la presunta trama de corrupción.

Si bien dicen estar tranquilos ante su comparecencia en el Senado, que el PP ha fijado para el 17 de diciembre, fuentes de la ejecutiva socialista dejan entrever que no se fían al recordar que “tiene que decir la verdad”. Sin embargo, una cuestión es lo que explique dentro de la comisión de investigación, con más menos tinte político, y otra ante el juez. Precisamente, la decisión de los populares de mover ficha llamándolo a comparecer es para que explique cuestiones con las que están disparando Ábalos y su hijo, Víctor Ábalos. Este último, aseguraba el lunes en una entrevista con ‘El Mundo’ que Cerdán le ofreció a su padre "un cheque en blanco en nombre de Pedro Sánchez" a cambio de que dejase el escaño y no tirase de la manta.

Sin querer desmentir una por una las acusaciones, como la que apunta a que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, habría intervenido en el rescate de Air Europa, en Ferraz y Moncloa trasladan tajantes que estas acusaciones “son falsedades”. “Su comportamiento ha hecho daño a esta organización y sus acusaciones sin fundamento responden únicamente a una actitud defensiva que busca aliviar su responsabilidad ante la justicia”, arremetían ya la pasada semana tras los primeros mensajes de Ábalos en forma de amenaza.

Tras la ejecutiva del PSOE celebrada este lunes en la sede federal de Ferraz, los socialistas volvían a poner pie en pared ante las “acusaciones” que acotan al exministro y su asesor, ambos en prisión provisional sin fianza por el pelotazo de las mascarillas desde el pasado jueves. “No nos vamos a dejar chantajear”, avisaba la portavoz del partido, Montse Mínguez. Asimismo, replicaba que no se centraría en “perder ni un minuto más desmintiendo falsedades”.

La portavoz de los socialistas insistió en el cortafuegos que se cavó hace 22 meses, cuando se le expulsó del grupo parlamentario y se le abrió expediente para expulsarlo del partido. Frente a los mensajes que está trasladando Ábalos a través de terceros y su propio hijo, Mínguez argumentaba que ahora es el “momento de la justicia” y que la organización habría dado “muestras de credibilidad” por haber actuado con “tolerancia cero” y “contundencia desde el primero día”.

La cautela con Cerdán se adopta después de la sorpresa o “segunda decepción” de ex compañeros de filas cuando afloró el cambio de estrategia de defensa por parte de Ábalos. "No creo que tenga un comportamiento ahora como el de Aldama, pero la gente se trastorna cuando está en procesos judiciales", barruntaban fuentes de la cúpula socialista cuando, a las puertas de la vistilla para decidir sobre la entrada en prisión, agitó la existencia de una reunión entre Pedro Sánchez y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi en 2018.

“Democracia madura”

Primero fue Koldo García quien había confirmado una información en este sentido publicada por el diario ‘El Español’. Tras negarla ambas partes, calificándola de "mentira", fue Ábalos quien salió a ratificarla. El que por entonces era secretario de Organización del PSOE lanzó un golpe a Moncloa y el jefe del Ejecutivo en la red social X asegurando que "sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió". La moción de censura contra Rajoy salió adelante con 180 votos a favor y 169 en contra. El apoyo de EH Bildu, entonces con dos diputados, no era necesario.

"No creo que tenga un comportamiento ahora como el de Aldama, pero la gente se trastorna cuando está en procesos judiciales", vaticinaban entonces. Tras comprobar este salto, nadie se fía ahora del camino que pueda seguir Cerdán.

Sobre la fecha elegida por los populares para su interrogatorio en la Cámara Alta, a las puertas de las elecciones de Extremadura que se celebrarán el próximo 21 de diciembre, la portavoz del PSOE ha cargado contra lo que considera una utilización de las instituciones por parte del PP. Para ello recordó que al presidente del Gobierno se le citó justo el día antes del funeral de Estado por las víctimas de la dana y arremetió con los populares por estar “utilizando el Senado para su circo”.

Frente al adelanto electoral que agita el PP, como quedó patente en la concentración que convocó este domingo contra la corrupción, y voces como las de Isabel Díaz Ayuso asociando esta situación al inicio de una dictadura, Sánchez aprovechó una intervención este lunes en el Consejo de Estado para calificar la democracia española de “plena, abierta al mundo y profundamente europeísta”. “Una democracia madura”, reiteró para contrastarla con un pasado en la historia de España “plagada de turbulencias”.