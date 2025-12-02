Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O

El coordinador de prevención de Emergencias en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, Alonso Fernández, ha declarado ante la jueza y el fiscal de la dana que fue él quien decidió, de acuerdo con su inmediato superior y subdirector de Emergencias Jorge Suárez, preservar los vídeos de seguridad de los accesos al edificio de l'Eliana el 29 de octubre. Unas imágenes que, habitualmente, se borran al mes de haberse grabado, ha explicado, según fuentes conocedoras de su declaración.

En el Palau de la Generalitat sí se borraron

Un detalle que contrasta con la decisión de las imágenes de acceso al Palau de la Generalitat, relevantes para saber cuándo llegó Carlos Mazón el 29-O, que se borraron al mes. Un borrado polémico aunque, según alegaron fuentes de Presidencia, la ley establece que las imágenes "serán destruidas en el plazo máximo de un mes" salvo que guarden relación con infracciones o investigaciones judiciales o policiales. En el caso del Palau, las imágenes se conservan solo 15 días, según un informe de la comisaria, tal como publicó Levante-EMV.

Imágenes del exterior e interior

Alonso Fernández, citado como testigo a las 9.30 horas en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha explicado que se encarga de la seguridad del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana. Las imágenes conservadas se corresponden con las cámaras de seguridad tanto del exterior del recinto, que incluye la zona de aparcamiento, como del interior del edificio que albergaba la reunión del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia). Unas imágenes en las que se puede ver la llegada de Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat, y su equipo en dos vehículos.

Imágenes conservadas de acuerdo con Suárez

Las grabaciones del 29-O y cuatro días más (hasta el 4 de noviembre) se han preservado porque el testigo lo propuso a su inmediato superior ante la llegada de numerosas autoridades, los reyes entre ellos, en los días posteriores a las barrancadas y riadas que destrozaron seis comarcas valencianas. "Yo tomé la decisión de mantener esas imágenes, no solo las del 29, se lo sometí a consideración a [Jorge] Suarez y le pareció perfecto. Esa decisión se tomó a finales de la siguiente semana, ya habían estado presentes en el Centro de Coordinación de Energencias las más altas instancias del gobierno y el estado incluidos los reyes".

El testigo ha confirmado que del 29 de octubre se conservan las imágenes de cuatro cámaras que graban los accesos y el aparcamiento, además de las matrículas de todos los vehículos que accedieron. Y de otras cinco del interior del Centro de Coordinación de Emergencias que incluyen la entrada principal (la que grabó a Carlos Mazón cuando entró) y varias en los pasillos. De todas estas cámaras son las que se conservan la grabación desde el 29 de octubre hasta el 4 de noviembre, según ha confirmado el testigo.