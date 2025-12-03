Denuncian por presunto acoso sexual al líder del PSOE de Torremolinos

Una militante del PSOE de Torremolinos ha acusado al secretario general de esa agrupación socialista, concejal y diputado provincial, Antonio Navarro, de cometer delitos "de acoso sexual y violencia de género psicológica y coactiva" contra ella. Así se señala en una denuncia presentada ante la Sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial de Málaga, el pasado 10 de noviembre, para que "se inicien las diligencias de investigación necesarias para esclarecer los hechos y, en su caso, se interponga acusación formal ante el Juzgado competente".

En este documento, al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, los hechos denunciados se sitúan "desde el último trimestre de 2021" y "en el marco de la relación política y laboral" que vinculaba a la denunciante con el denunciado.

Mensajes por whatsapp

A partir de ese momento, habría comenzado "a recibir mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas por parte de D. Antonio Navarro", que generaron en ella "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante, tanto a nivel personal como profesional".

Igualmente, se señala que "el denunciado utilizaba para ello principalmente, aunque no sólo, el whatsapp" para hacerla destinataria "de sus mensajes de connotación sexual en el entorno laboral pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral".

"Te quiero meter ficha"

Así, se alude a comentarios "como 'Que te quiero meter ficha', o 'Estás muy buena'", o a otras menciones del denunciado al físico de la denunciante y a su escote, que aparecen en los mensajes aportados a la denuncia.

Igualmente, se relata que "el denunciado aprovechaba cualquier ocasión en privado para sobrepasarse" con la denunciante "también físicamente". "Y al no ser correspondido reaccionaba de forma obsesiva solicitando mi perdón, como el día 9 de septiembre de 2021, en que el denunciado me envió más de cincuenta mensajes consecutivos entre las 19:14 y las 23:26 horas, ninguno contestado", se añade en la denuncia.

A su vez, se indica que "era habitual recibir mensajes suyos a altas horas de la noche, e incluso de madrugada". "Que me enviaba como reacción a mi negativa a verme a solas con él, que me generaban una presión insoportable e incluso miedo de que este hombre pudiera llamar al timbre de mi puerta a esas horas a la desesperada", se agrega en otro pasaje de la denuncia.

Cauces de Ferraz contra el acoso sexual

Antes de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, la denunciante hizo uso de los cauces internos establecidos por el PSOE en Ferraz para actuar contra presuntos casos de abuso sexual: "Los hechos relatados en esta denuncia han sido previamente puestos en conocimiento de la organización con fecha 8 de junio de 2025, reiterada el 14 de octubre, y están siendo instruidos siguiendo el correspondiente protocolo de actuación frente al Acoso Sexual del PSOE, sin que hasta la fecha de presentación de esta denuncia se haya obtenido respuesta", se asegura a este respecto.

Además, la denunciante refiere que tal y como ha trasladado "a los diferentes órganos del PSOE que tienen constancia de los hechos relatados" en esta denuncia, "la naturaleza misógina, intimidatoria y agresiva del denunciado, hacen que sienta verdadero pánico a ser violentada físicamente" en la puerta de su casa o en los traslados familiares con sus hijos menores. "Es por ello que mediante esta denuncia se solicitan medidas de protección sobre las que la organización política del PSOE no tiene competencias", agrega la denunciante.

Comunicado del PSOE de Málaga

A raíz de la denuncia contra el secretario general del PSOE de Torremolinos por presunto acoso sexual, el PSOE de Málaga ha difundido un comunicado -de cuatro puntos- en el que comienza aclarando que "los hechos denunciados están siendo objeto de examen e investigación por el Órgano contra el Acoso nombrado por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que trabaja con plena autonomía y con la obligada privacidad".

A su vez se indica que cuando la dirección provincial ha tenido conocimiento de la denuncia en la Fiscalía de Violencia de Género, "ha trasladado la información a la Comisión Ejecutiva Federal, por si procede su incorporación al expediente y si fuese oportuno la adopción de alguna medida".

Al mismo tiempo, se asegura que "si la Fiscalía abriese diligencias", la dirección provincial formularía a la Comisión Ejecutiva Federal la solicitud de suspensión cautelar de militancia del denunciado "de acuerdo a nuestros Estatuto y Reglamento".

Y, finalmente, el PSOE de Málaga manifiesta "su compromiso inquebrantable con la igualdad y su rechazo absoluto a cualquier acoso contra las mujeres".