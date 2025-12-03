La exconsellera Pradas aportará al juzgado de la dana los mensajes que intercambió con Carlos Mazón y su jefe de gabinete el 29-O

La exconsellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia durante el 29 de octubre (29-O) aportará los mensajes que intercambió con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón y también con el que era su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, según fuentes cercanas a la exconsellera. La defensa de Pradas anunciará hoy al juzgado que aportará voluntariamente en los próximos días los mensajes que conserva del día 29-O con Mazón y Cuenca, según ha podido saber este periódico.

Un anuncio que se produce un día después de que la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja preguntara a la defensa de la exconsellera Salomé Pradas si quería "aportar voluntariamente para su unión a la causa" los mensajes que asegura conservar del día de la dana, el 29 de octubre de 2024.

Como el lunes contó Levante-EMV, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, mando único de la emergencia del 29 de octubre (29-O) de 2024 desde las 15 horas, (al decretarse el nivel de emergencia 2 por el desbordamiento del río Magro en Utiel, donde fallecieron seis personas) guarda un as en la manga en su estrategia judicial. Pradas está investigada en la causa de la dana desde el 10 de marzo de 2025. Declaró el 11 de abril ante la jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. Ese día entregó a la causa judicial un acta notarial con las llamadas que realizó durante el 29 de octubre, pero no dijo nada de los mensajes. Y que han servido de brújula para averiguar a quién llamó y quien consultó en el exterior del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), donde ella era la máxima autoridad.

Estrategia de defensa

Aunque en la primera entrevista televisiva que concedió el domingo al programa Salvados de La Sexta, desde que fue cesada el 22 de noviembre de 2024, Pradas reveló el as en la manga que guarda y que supone un aviso a navegantes al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien afeó no haber suspendido su agenda y acudido antes al Cecopi. Mazón mantuvo durante todo el 29-O su agenda y, como es sabido, mantuvo una mesa y sobremesa de cuatro horas con la periodista y comunicadora Maribel Vilaplana. El jefe del Consell no apareció por el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana hasta las 20.28 horas del 29-O.

Mensajes con Mazón y su núcleo duro de asesores

La información que maneja como parte de su estrategia de defensa son los mensajes que intercambió tanto con Carlos Mazón como con su núcleo duro y con el resto de miembros del Consell o personas en el exterior del Cecopi con quien Salomé Pradas pudo intercambiar mensajes durante la dramática jornada del 29-0 que acabó con el fallecimiento de 229 personas.

Aviso de alertas por mensaje

Al inicio de su entrevista, Pradas explicó que intentó hablar con Carlos Mazón poco antes de las 13 horas del 29-O. "No me cogió el teléfono", admitió la exconsellera. Asi que decidió comunicarle las dos alertas que Emergencias acababa de decretar "por mensajes". Se trata de las dos alertas hidrológicas emitidas para el río Magro a las 11.45 horas y la del barranco del Poyo a las 12.20 horas, que ya no se retiraron durante todo el 29 de octubre. Aunque desde Presidencia de la Generalitat durante la etapa de Mazón intentaron extender que las alertas "se habían retirado".

"El presidente está de actos, informame a mi"

Desdpués de que Pradas informara a Mazón de "las alertas por mensajes", fue cuando su jefe de gabinete, Jose Manuel Cuenca, señaló a la entonces consellera de Justicia e Interior: "El presidente está de actos, informame a mi". Pradas explicó que, a partir de entonces, "imagino que la información que yo le daba al jefe de gabinete le llegaba a Mazón. Sabían que se convocaba el Cecopi, que se movilizó la UME (Unidad Militar de Emergencias) a las 15.30 horas y que la situación en Utiel era muy complicada".

"Que no moleste a Mazón"

Pradas también ha admitido que le envió más mensajes: "Yo no he hablado de los whatsapp en la investigación. Eran muy similares a las llamadas, que sí he entregado. Mi interés era que estuvieran informados. Con el president el último mensaje fue a las dos y algo de la tarde. En torno a las dos de la tarde, Cuenca [el jefe de gabinete] me dice que le escriba a él y que no moleste a Mazón".

"Me salté la orden porque soy inconformista"

Aún así, se saltó la orden, según admitió Pradas. "A las 16.29 horas llamo a Mazón porque decido comunicarle por mí misma que la situación era grave en Utiel y quería trasladárselo por responsabilidad a mi jefe. Me salté la orden porque soy inconformista con lo que me plantean".

Cuando no le cogía, "no sé. No pensaba. Por eso empecé a llamar a todo su gabinete. A mi tono, me daba. Pero sale cancelada. Eso lo tendrá que explicar él", ha justificado. "Ya no envié más mensajes, porque me metí en el Cecopi" [a partir de las 17 horas].

Tras conocer esta información, la jueza de la dana asegura en una providencia notificada ayer a las partes que "a la vista de que la señora Pradas ha manifestado públicamente estar en posesión de mensajes de whatsap de fecha de 29 de octubre de 2024, relacionados con la dana y con los hechos objeto del presente procedimiento, y que no han sido aportados a la causa, requiérase a la misma, a través de su representación procesal, para que, en el plazo de un día, manifieste si los aporta voluntariamente para su unión a la causa".

En la misma providencia, la magistrada pide al secretario autonómico y jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, que "dada la conformidad manifestada por el testigo en su declaración del 26 de noviembre de 2025, requiérase para que, en el plazo de 5 días, aporte al juzgado factura de su teléfono, correspondiente al día 29 de octubre de 2024, a fin de que puedan ser cotejadas con dicha factura por la letrada de la administración de justicia (LAJ) del juzgado, las llamadas y mensajes que el señor Cuenca recibió o efectuó con la señora Pradas, el señor Argüeso y el señor Mazón en dicho día, haciéndose constar en el cotejo si las llamadas o mensajes son entrantes o salientes y su duración".