El Supremo avala la decisión del juez del caso Koldo de investigar por separado las adjudicaciones de obra que salpican a Cerdán
Rechaza el recurso que presentó Ábalos en contra de la división de la causa en dos piezas diferentes
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo respalda la decisión adoptada por el magistrado Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo en este órgano, al acordar formación de pieza separada en relación a adjudicaciones indebidas de obra pública en la parte de las pesquisas que salpican al que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, por varios delitos de corrupción que apuntan al cobro de comisiones. Rechaza así el recurso presentado contra esta decisión por el exministro José Luis Ábalos.
Fue el pasado 23 de septiembre cuando el juez Puente acordó dividir la investigación que se realizaba hasta el momento. En la causa inicial, cuya instrucción ya ha concluido y está pendiente de apertura de juicio oral, se ven las presuntas irregularidades en los contratos de adquisición de mascarillas, y en la pieza separada que ahora se confirma se incluye todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obra pública. Este este miércoles están declarando por estos hechos en calidad de imputados el ex CEO de Acciona y uno de sus colaboradores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026
- La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación
- El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
- Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres
- La primera gasolinera que se construyó en Mérida ya es oficialmente un Bien de Interés Cultural
- Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura
- Las guías Michelín y Repsol mantienen a Parada de la Reina de Plasencia en el podio de los restaurantes
- El juicio para dirimir el desahucio de los promotores del restaurante del santuario de la Montaña de Cáceres, el 20 de enero