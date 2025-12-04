POLÉMICA SANITARIA
El Gobierno exige a Madrid que investigue la gestión en el hospital de Torrejón y que la extienda a los grupos Ribera y Quirón
Sanidad abre una Alta Inspección para pedir información a la Comunidad para ver si ha habido algun tipo de irregularidad
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha urgido por carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a abrir de forma inmediata una investigación "exhaustiva" al Hospital Universitario de Torrejón y al resto de centros públicos madrileños de gestión privada. Una decisión provocada tras los polémicos audios sobre el hospital de Torrejón en los que el CEO de la empresa que gestiona ese hospital público, el grupo Ribera, ordenaba alargar las listas de espera para tener más beneficios.
El Gobierno responde así a las informaciones difundidas recientemente por el diario El País sobre presuntas directrices impartidas por la dirección del Grupo Ribera Salud para "incrementar deliberadamente las listas de espera, rechazar procesos no rentables y priorizar la rentabilidad económica por encima de la atención sanitaria", en el Hospital Universitario de Torrejón, centro público gestionado mediante concesión por dicha empresa.
A través de esta misiva, García da un paso mas e insta a Ayuso a "verificar si estas prácticas son aisladas o, por el contrario, forman parte de dinámicas más amplias" en el conjunto de centros públicos de gestión privada. "Ello es especialmente relevante dado que, en los últimos años, distintos centros gestionados por otros operadores -como el grupo Quirón Salud- han sido objeto de diversas controversias relacionadas con su modelo de funcionamiento", lo que aconseja "reforzar los mecanismos de supervisión y control en todos los hospitales sometidos a este régimen concesional", subraya.
Por otro lado, el departamento que dirige la portavoz de Más Madrid sigue moviéndose ante el escándalo sanitario y ha dado la orden a la Alta inspección Sanitaria para que actúe y le requiera información a la Comunidad de Madrid para comprobar si ha habido algún tipo de irregularidad o vulneración de los derechos de protección de la salud pública.
