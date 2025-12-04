Interior da por resignificado el edificio policial de Via Laietana donde el franquismo cometió torturas y asesinatos

Interior no cederá para su resignificación la comisaría de la barcelonesa Via Laietana en la que actualmente trabaja el principal contingente de la Policía Nacional en Catalunya, el mismo edificio en el que el Gobierno admite que el franquismo cometió crímenes contra la humanidad. Y este asunto ha sido este jueves en el Congreso el principal motivo de discusión entre Esquerra Republicana e Interior, o, lo que es lo mismo, entre el diputado Francesc-Marc Álvaro y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.

Marc-Álvaro ha aprovechado una comparecencia de la número dos de Interior en comisión para exigir una vez más la conversión en Lugar de Memoria de la comisaría de Via Laietana, considerando que no son suficientes los gestos que el Gobierno ha hecho en torno esa petición.

"¿Cómo puede ser un Lugar de Memoria con los operativos dentro", se ha preguntado, y también por qué siguen operando en un edificio "pequeño e incómodo" habiendo otras posibilidades en la capital catalana. Todo ello para llegar a su palanca argumental: ha señalado la diferencia de actitud del Ejecutivo con respecto a la antigua Dirección General de Seguridad, el edificio de la DGS en la Puerta del Sol de Madrid que hoy es sede de la presidencia autonómica madrileña y despacho de Isabel Díaz Ayuso, y, al tiempo, con respecto el edificio barcelonés, que fue escenario de hechos similares que los que albergó el caserón de Sol. Es, para Álvaro, un caso de "moral de geometría variable en memoria histórica".

Policías de ayer y hoy

Aina Calvo no lo ve así; considera, de hecho, que el edificio está ya resignificado por el hecho de que otra policía distinta de aquella que actuó en la dictadura esté ahora en el lugar. En su respuesta, la secretaria de Estado ha recordado que ya el presidente Pedro Sánchez condenó los hechos que se registraron en ese edificio en distintas fases represivas de la dictadura franquista. Calvo, de hecho, les ha puesto nombre: "Fueron torturas, muertes y violaciones de los derechos humanos", ha dicho. Pero ha recordado que quienes están en la sede policial barcelonesa "no son los que perpetraron esos actos".

Calvo cree que el hecho de que a diario esté trabajando en Via Laietana la actual policía democrática contribuye a la resignificación del edificio, y ese trabajo y esa presencia "tienen ese valor de símbolo, de fin de la dictadura".

El asunto no tiene visos de llegar a un punto final. En otro momento de la sesión de la Comisión de Interior, el republicano Álvaro ha aclarado que ni dice ni piensa que los policías que hoy trabajan en ese punto de Barcelona sean iguales que los que allí torturaron durante la dictadura, pero ha insistido en que "el problema es que no se puede hacer una resignificación del edificio si se mantiene dentro un operativo".

El diputado ha tildado de "agravio comparativo" el hecho de que "podemos resignificar sin problema un edificio de Madrid, y un edificio en el centro de Barcelona no", señalando al final al presidente catalán y al alcalde de Barcelona: "El señor Illa y el señor Collboni se ponen de perfil".