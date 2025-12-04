Los nuevos consellers de Pérez Llorca juran el cargo

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha nombrado este miércoles un Gobierno valenciano formado por once Consellerias, dos más que las actuales, de las que tres tienen el rango de vicepresidencias, y mantiene a todos los consellers de su predecesor, Carlos Mazón, excepto a la de Hacienda y Economía, Ruth Merino.

El acto de toma de posesión del nuevo Gobierno se ha celebrado poco después de las 9.30 horas en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat. Acto seguido se reunirá el nuevo Consell, en el primer pleno que presidirá Pérez Llorca.

Llegada de los nuevos consellers y altos cargos

"Nueva etapa de diálogo"

La nueva estructura del Consell incluye como novedades la creación de la Conselleria de Presidencia y de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, cuyas competencias estaban en la vicepresidencia primera, mientras que las competencias de Política Lingüística pasan directamente a la Presidencia de la Generalitat, para promocionar su uso.

Tres vicepresidencias

Pérez Llorca mantiene como vicepresidenta primera a Susana Camarero, como consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad -uno de los ejes que marcó en su discurso de investidura-, con lo que deja de gestionar el área de Servicios Sociales y también deja la portavocía, que ha desempeñado el último año desde la tragedia de la dana.

El nuevo president refuerza el área de Presidencia, con la creación de una Conselleria específica que será también la vicepresidencia segunda y que desempeñará el hasta ahora director general de Proyectos Estratégicos, José Luis Díez Climent, que será también el secretario del Consell.

Mantiene también como vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación a Vicente Martínez Mus, que recupera las competencias de energía, en cuyo departamento crea un comisionado para la Recuperación, que desempeñará el hasta ahora secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida.

Pérez Llorca ha avanzado que reforzará el área de Presidencia con la incorporación en los próximos días de Henar Molinero como secretaria autonómica de Presidencia y quien ya estuvo en el Palau con Francisco Camps,; de Jacobo Navarro como secretario autonómico de Análisis, Estudios y Políticas Públicas, y del hasta ahora presidente del Consejo de Administración de À Punt, Vicent Ordaz, como secretario autonómico de Comunicación.

Nuevos consellers

Al frente de la nueva Consellería de Servicios Sociales, Familia e Infancia, el president ha situado a Elena Albalat, hasta ahora secretaria autonómica de Sistemas Sociosanitarios y exconcejala de Onda.

Entre quienes cambian de competencias figura el hasta ahora conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, a quien encomienda la Consellería de Economía, Hacienda y Administración Pública, y que asume las competencias de simplificación administrativa y función pública y llega en un momento en que ya se han prorrogado los presupuestos autonómicos de 2025.

Pérez Llorca recibe a sus consellers en su primer día en el Palau / Daniel Tortajada

En consecuencia, al frente de la Consellería de Educación, Cultura, Universidades ha situado a María del Carmen Ortí. El hasta ahora conseller de Agricultura, Agua, Ganadería, y Pesca, Miguel Barrachina, mantiene sus competencias y asume la portavocía del Consell.

La hasta ahora consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, mantiene las competencias de Justicia y suma Transparencia y Participación, mientras que siguen Juan Carlos Valderrama como conseller de Emergencias e Interior; Marciano Gómez como conseller de Sanidad y Marián Cano como consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.