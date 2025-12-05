El PSOE reconoce "no haber arropado suficientemente" a las denunciantes del caso Salazar

Tras días con la polémica al alza y la indignación creciendo en las filas socialistas, especialmente entre las mujeres, el PSOE reconoce "no haber estado a la altura" en el caso Salazar y "no haber arropado suficientemente" a las denunciantes".

Insisten en un comunicado desde el PSOE que las denuncias presentadas contra Francisco Salazar, "están siendo analizadas y contrastadas por el Órgano contra el Acoso dentro del plazo, tal y como recoge el Protocolo" y que, como ya apuntábamos en EL PERIÓDICO, los datos que arroge la investigación "se recogerán en un informe de conclusiones que incluirá la propuesta de medidas a adoptar por la Organización. Este será trasladado a las partes y a la Secretaría de Organización". Dejando así todavía la puerta abierta a recurrir o no a la Fiscalía, como exigían desde algunos sectores del partido.

