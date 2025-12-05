Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acoso

El PSOE reconoce "no haber arropado suficientemente" a las denunciantes del caso Salazar

"Lamentamos no haber arropado suficientemente a las personas que han presentado las denuncias"

Fachada de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid

Fachada de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid

May Mariño

Iván Gil

Tras días con la polémica al alza y la indignación creciendo en las filas socialistas, especialmente entre las mujeres, el PSOE reconoce "no haber estado a la altura" en el caso Salazar y "no haber arropado suficientemente" a las denunciantes".

Insisten en un comunicado desde el PSOE que las denuncias presentadas contra Francisco Salazar, "están siendo analizadas y contrastadas por el Órgano contra el Acoso dentro del plazo, tal y como recoge el Protocolo" y que, como ya apuntábamos en EL PERIÓDICO, los datos que arroge la investigación "se recogerán en un informe de conclusiones que incluirá la propuesta de medidas a adoptar por la Organización. Este será trasladado a las partes y a la Secretaría de Organización". Dejando así todavía la puerta abierta a recurrir o no a la Fiscalía, como exigían desde algunos sectores del partido.

Noticia en elaboración

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents