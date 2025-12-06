Día de la Constitución
Ayuso acusa al Gobierno de querer tapar su "corrupción" atacando a la Comunidad con el Hospital de Torrejón
La presidenta madrileña asegura que con la crisis de la peste porcina en Cataluña "no se buscan responsabilidades" porque el presidente es Illa: "Si fuéramos nosotros, estaríamos apañados"
EFE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este sábado al Gobierno de querer tapar sus "problemas de corrupción y de mala gestión" atacando a la región madrileña con la polémica por las grabaciones del CEO del hospital de Torrejón.
En declaraciones a la prensa a su llegada al acto de conmemoración de la Constitución en el Congreso, Ayuso ha subrayado que la estrategia de la Moncloa es "exagerar y crear escándalos de cualquier cosa" que tenga que ver con las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
En esa línea, ha asegurado que no se trata por igual a las comunidades gobernadas por otros partidos y ha puesto de ejemplo la crisis de la peste porcina en Cataluña, donde "no se buscan responsabilidades políticas", porque, ha dicho, el presidente es el socialista Salvador Illa.
"Si fuéramos nosotros, estaríamos apañados", ha espetado Ayuso, quien ha añadido que "tampoco se habla" de las consecuencias de la dana en otras comunidades autónomas que no sea la Comunidad Valenciana, ni se buscan responsabilidades políticas "para el gobierno de Navarra, inmerso en una gran trama de corrupción".
La presidenta ha defendido al hospital de Torrejón y a sus profesionales, así como que las inspecciones realizadas al centro sanitario demuestran que los datos de espera "son inmejorables" y su trabajo es "impecable".
Además, ha insistido en que cualquier persona que "utilice la sanidad de Madrid" y "haga prevalecer una vida sobre la otra tendrá una respuesta contundente y sin paliativos".
A pesar de ello, ha pedido que se publiquen los audios íntegros de las grabaciones del CEO del hospital que pedía aumentar listas de espera para mayor rédito económico para que se sepa "toda la verdad" y se puedan extraer "todas las conclusiones".
En la Consejería de la Comunidad de Madrid no dan por terminada la investigación tras la publicación de la grabación de Pablo Gallart, CEO del grupo sanitario Ribera Salud que ha dimitido como gestor del centro, pero de momento no ven razones para plantearse la ruptura del contrato con esta empresa.
Ayuso elogia la unión de los españoles hace 47 años
Con motivo del 47º aniversario de la Constitución, la presidenta madrileña ha trasladado su "orgullo" por el hecho de que españoles "de toda procedencia y todo color político" fueran capaces de unirse por "la necesidad de seguir caminando juntos, no seguir creando una España de sospechas, rencores y bajo el interés común de querer aceptarse y vivir en pluralidad".
Frente a ello, ha lamentado “la España que se está fabricando desde hace algún tiempo”, que en su opinión busca los bandos y el agravio, además de llevarnos a los “peores episodios de nuestra historia”.
- La fotógrafa de Cáceres Queca Campillo, protagonista en Tele 5 a raíz del polémico libro del rey emérito
- Un hombre de 79 años se rompe la clavícula tras caerse en las escaleras de la calle Alzapiernas de Cáceres: 'De golpe empezaron a ir hacia atrás
- Tijeretazo a las cañas navideñas en Cáceres: dos horas menos, a petición de los propios hosteleros
- Tras el cierre de Superdroma y Droguería José Mari, las grandes cadenas concentran la venta de colonias de Reyes en Cáceres
- El SEPAD y Servicios Sociales tendrá nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral en Extremadura
- Nueva condena al ex alcalde de Trujillo: ocho meses sin carnet por conducir ebrio
- De boutique de Adolfo Domínguez a cuartel electoral de María Guardiola en el ‘Beverly Hills’ de Cáceres
- Muere en Madrid el hombre de 39 años que se quemó el 81% de su cuerpo en el incendio de su vivienda en Navalmoral