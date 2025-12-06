Comunitat Valenciana
Feijóo: "Mazón ha dicho aquello que considera que es verdad"
El presidente del PP asegura que su partido ha "pasado página" en Valencia con la sucesión de exjefe del Consell
Redacción
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que el PP ha "pasado página definitiva" en la Generalitat Valenciana tras la salida del Gobierno del expresident Carlos Mazón, quien ha dicho "aquello que considera que es verdad".
A su llegada a los actos de celebración del Día de la Constitución en el Congreso, Feijóo ha sido preguntado por los últimos mensajes publicados el viernes de Mazón y la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, que cuestionan la versión dada por el expresident.
Feijóo ha afirmado que está "convencido" de que Mazón ha dicho "aquello que considera que es verdad" y ha añadido que no tiene "nada más que añadir" sobre los posibles cambios de versiones de Mazón.
Según el líder del PP, Mazón "ha asumido sus responsabilidades políticas al máximo nivel", mientras que no hay un solo político socialista en España que las haya asumido en los últimos años.
Mazón ha hecho declaraciones, ha comparecido en les Corts y en el Congreso de los Diputados, ha insistido el líder del PP, quien además ha recordado la presencia en el Congreso del nuevo president, Juanfran Pérez Llorca.
Suscríbete para seguir leyendo
- La fotógrafa de Cáceres Queca Campillo, protagonista en Tele 5 a raíz del polémico libro del rey emérito
- Un hombre de 79 años se rompe la clavícula tras caerse en las escaleras de la calle Alzapiernas de Cáceres: 'De golpe empezaron a ir hacia atrás
- Tijeretazo a las cañas navideñas en Cáceres: dos horas menos, a petición de los propios hosteleros
- Tras el cierre de Superdroma y Droguería José Mari, las grandes cadenas concentran la venta de colonias de Reyes en Cáceres
- El SEPAD y Servicios Sociales tendrá nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral en Extremadura
- Nueva condena al ex alcalde de Trujillo: ocho meses sin carnet por conducir ebrio
- De boutique de Adolfo Domínguez a cuartel electoral de María Guardiola en el ‘Beverly Hills’ de Cáceres
- Muere en Madrid el hombre de 39 años que se quemó el 81% de su cuerpo en el incendio de su vivienda en Navalmoral