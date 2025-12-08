María Guardiola: "Yo quiero hablar con el candidato de Vox, no con Abascal, que es un turista"
La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha dicho este lunes que ella con quiere debatir sobre los temas de Extremadura es con el candidato de Vox y no con su presidente nacional, Santiago Abascal, del que ha dicho que "es un turista". Más información
