El Congreso suprime una enmienda del PP para rebajar el IVA de los alimentos tras el veto del Gobierno

La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, ha suprimido una enmienda introducida por el PP en la Ley de Atención a la Clientela a su paso por el Senado con la que pretendían rebajar el IVA de los alimentos. La Mesa ha tomado esta decisión, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, después de que los populares desoyeran el veto del Gobierno a dicha modificación y tras una nueva petición del Ejecutivo, al amparo del artículo 134.6 de la Constitución, de que no se tramite esa enmienda por suponer una disminución de los ingresos presupuestarios.

La semana pasada, haciendo uso de su mayoría absoluta en la Cámara Alta, el PP introdujo una enmienda en la proposición de ley de Atención a la Clientela para rebajar el IVA de carnes, pescados y conservas del 10% al 4% y dejar el IVA en el 0% para los productos lácteos, los huevos, las frutas, las verduras y las legumbres. Previamente, el Gobierno había vetado esta modificación alegando que supone una pérdida de recursos estimada en 3.780 millones de euros.

Así, este martes, cuando la norma ha llegado al Congreso para su aprobación definitiva el próximo jueves, el Ejecutivo ha vuelto a registrar el veto a esta enmienda y, en este caso, la Mesa de la Cámara Baja lo ha aceptado, retirando los cambios sin debate en el pleno. Esta es ya la cuarta ocasión en el último año en la que se da esta situación, hasta ahora inédita. La pasada semana, mismamente, el Senado activó un conflicto institucional -el tercero por el mismo motivo- contra el Congreso tras haber ocurrido lo mismo en la ley de Movilidad Sostenible.

En todas las ocasiones, la Cámara Baja ha defendido que actúan en su ejercicio "constitucional y reglamentario", ya que el artículo 134.6 de la Constitución establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". No obstante, los populares denuncian que el Senado tiene autonomía para decidir sobre si el veto del Ejecutivo es válido o no.

Otros debates

Con la enmienda ya eliminada de la ley, esta no se debatirá el próximo jueves, cuando se someta a votación los cambios introducidos en la proposición de ley de Atención a la Clientela. Sin embargo, los populares han defendido este martes una proposición no de ley -no tiene carácter vinculante- en la que instan al Gobierno a realizar esas dos bajadas del IVA. La iniciativa se votará el jueves, cuando habrá que ver si algunos de los socios del Ejecutivo respalda la medida de los conservadores.

Además, también en el pleno de este martes, se ha debatido una proposición de ley del PP sobre medidas de apoyo al sistema alimentario español como sector estratégico de la economía. El texto, que no ha sido aceptado a trámite, planteaba ayudas anuales para sectores agrarios ante situaciones de altos costes o precios bajos y la reducción del IVA al tipo mínimo permitido a energía, combustibles, insumos agrarios y materias primas en situaciones de contingencia.