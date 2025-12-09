Podemos, contra Mónica García: apoya la huelga de médicos, enfría su apoyo a la ley del Gobierno para desprivatizar y presentará la suya propia

Podemos se lanza contra Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid. El partido morado ha azuzado las manifestaciones del personal sanitario contra el ministerio y ha dejado en el aire su apoyo a la nueva ley que presentará el Gobierno para limitar la gestión privada de centros públicos sanitarios tras el escándalo de Ribera Salud en el Hospital de Torrejón de Ardoz. En su lugar, ha avanzado que presentará su propia ley con este objetivo.

El portavoz parlamentario de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha anunciado este martes en el Congreso que llevarán a Pleno una norma para derogar la ley 15/1997 para la habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que permite a las comunidades autónomas distintas formas de gestionar servicios y centros sanitarios. Una norma que registraron en abril de 2024 pero que llevarán a debate en el Congreso para llevar a cabo una "derogación real".

Sánchez Serna ha asegurado que Podemos ha presentado una denuncia contra el gerente del Hospital de Torrejón y contra Ribera Salud, pero ha argumentado que "para que ocurra lo que ha sucedido tiene que haber una ley que lo permita".

Esta declaración de intenciones llega después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciara este fin de semana en una entrevista en El País su intención de aprobar en Consejo de Ministros en las próximas semanas un proyecto de Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que limitará la colaboración público privada, asegurando que esta "blindará" la sanidad pública frente a los fondos de inversión.

Podemos advierte

Una norma que Podemos deja en el aire. Sánchez Serna ha advertido que "ya nos opusimos a la Ley Darias porque hablaba de derogar, cuando en realidad no lo hacía, y no se impedían esos procesos de privatización sanitaria".

En este sentido, ha señalado que "lo volveremos a hacer si lo que el Gobierno nos presenta son medidas que no garantizan la recuperación de la titularidad de los centros públicos", ha continuado el diputado. "O se deroga la ley y se deroga de verdad la privatización, sin excepciones ni puertas raras por detrás, o no podrán contar con los votos de Podemos", continuó.

Acto seguido, el dirigente de Podemos aprovechó para respaldar la huelga de médicos que tiene lugar este martes a cuenta de las negociaciones del estatuto marco de la profesión. "Queremos mostrar nuestro apoyo a la huelga y a los sindicatos sanitarios", avanzó. "Siempre estaremos a favor de las mejoras de las condiciones del personal sanitario y cualquier movilización destinada a eso, nos parece correcta", continuó.

García, contra la gestión de Torrejón

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció el fin de semana que el Gobierno ultima la nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que limitará la colaboración público privada, para aprobarla a principios del 2026 y recalcó que esta norma "blindará" la sanidad pública frente a los fondos de inversión.

"El problema es que se ha pervertido esta colaboración público-privada, en una parásita público-privada", defendió en una entrevista en El País donde aseguró que la nueva ley "es mucho más amplia" y "pone coto al ánimo de lucro" con unas normas claras.

"Sobre todo blinda y protege nuestra sanidad pública frente a los fondos de inversión, frente al ánimo de lucro y frente a esta depredación constante que tenemos de nuestra sanidad. O sea, no prohíbe que haya una colaboración público-privada, pero limita que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro", apuntaba.

Mónica García confía en que la ley esté aprobada en esta Legislatura y ha puntualizado que "estamos ya ultimando y la vamos a llevar al Consejo de Ministros a principios del año que viene".