Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: "Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria"

José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, alcalde de Monforte, secretario provincial del PSOE en Lugo y desde 2021 miembro del Comité Federal del PSOE, ha sido acusado de acoso sexual por compañeras de su propio partido en el canal de denuncias del PSOE. Habría seis presuntas víctimas, algunas ya se han ido del partido. Así lo desvela el programa Código 10 emitido por Cuatro, que también cuenta que el secretario general del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, lo sabía y no hizo nada.

En declaraciones al programa, el propio Besteiro aseguró: "No me consta ninguna denuncia de ninguna compañera. Yo no recibí ningún tipo de denuncia y no tengo acceso al canal interno de denuncias del PSOE. No quiero entrar en especulaciones", declaró cuando se le preguntó si ponía la mano en el fuego por Tomé. También dijo que si finalmente se confirman las denuncias, "aplicará con rigor el protocolo" antiacoso.

Las denunciantes en cambio sostienen que Besteiro, pero también la exalcaldesa de Lugo Lara Méndez y Pilar García, secretaria de organización del PSOE de Lugo, fueron informadas de la situación de acoso sexual. Así figura en las denuncias formalizadas en el canal interno del PSOE, a las que ha tenido acceso el programa Código 10, emitido en la noche del martes en Cuatro.

Extractos de la denuncia revelada por el programa «Código 10» / FdV

Hasta tres denunciantes mantienen que Besteiro, Lara Méndez y Pilar García conocían las acusaciones de acoso sexual. "No recibes ningún apoyo", lamentaron. "Lo minimizan y la que se tiene que ir eres tú", se quejan. Sostienen que bien por teléfono o bien en persona se les comunicó el presunto acoso de Tomé.

El presidente de la Diputación de Lugo, en declaraciones a El Progreso de Lugo, negó las acusaciones y anunció una querella contra el programa de Cuatro.

Tomé habría ofrecido puestos de trabajo "a cambio de favores sexuales", habría enviado mensajes obscenos y subidos de tono. También habría realizado "tocamientos no autorizados", según las seis denunciantes.

Este nuevo escándalo de acoso sexual se produce en plena polémica por Francisco Salazar, asesor de La Moncloa y persona de confianza de Pedro Sánchez, acusado de acoso sexual y conductas inapropiadas. Mujeres socialistas denunciaron el acoso pero durante más de cuatro meses no pasó nada. El propio Pedro Sánchez asumió "el error no premeditado" por la lentitud en abordar el caso.

Las denuncias contra Tomé se habrían presentado en el canal de denuncias del PSOE tras estallar el caso Salazar. Una de las denunciantes expone, según pudo leer en el programa de televisión, que Tomé "lleva tiempo acosando sexualmente a muchas de las mujeres en toda la provincia de Lugo". "Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada, no se salva ninguna". "Se cree impune y es normal, porque muchas de las mujeres que lo hemos sufrido hemos dado las quejas a otros cargos orgánicos y nadie hace nada. Dicen que no es para tanto, que él es así, y te hacen pensar que la exagerada eres tú o que has hecho algo para provocarlo", expone la misma denunciante.

Siempre según el programa Código 10, el presidente de la Diputación de Lugo habría "enviado mensajes obscenos y guarros, fotos y un sinfín de barbaridades". También se atrevía "en medio de una reunión a tocarte de bajo la mesa"; "te manoseaba". Otra denunciante expone que "te ofrece trabajo a cambio de un precio, puedes llegar a ser funcionaria o interina a cambio de sexo". "Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria en el ayuntamiento de Monforte, y que no valía de nada estudiar si él no quería que yo aprobara", explica.

En el programa participó un portavoz del PSOE, Fernando Carrera, y aseguró que el presunto acoso, si se confirma, es "injustificable".

Lara Méndez, en una conversación telefónica con un periodista del programa, primero aseguró que «no sabía» nada de las denuncias de acoso, pero cuando se le dice que las denunciantes mantienen que ella fue informada, declara que "no" puede "decir nada", pero se niega a desmentir a las denunciantes y negar que se pusieron en contacto con ella para contarle su situación. "No le puedo decir, nada sé", concluyó la exregidora de Lugo.

Por su parte, Pilar García, la secretaria de Organización del PSOE lucense, también en conversación con el programa, declaró: "Ante mí nadie ha interpuesto una denuncia, un correo, un wasap de alguien que se identifique como presunta afectada. No ha venido a hablar conmigo ninguna afectada". Los conductores del programa apuntaron que Pilar García no fue informada por una afectada, pero sí por una persona próxima a ella. Preguntada por si confiaba en Tomé, aseveró que "está fuera de lugar preguntar eso, no es cuestión de fe, es cuestión de pruebas". También dijo que a ella no le corresponde hacer una investigación, y recomendó en casos así "denunciar ante la Justicia".