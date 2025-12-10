Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Detenida por orden de la Audiencia Nacional la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos públicos

La calificada como "fontanera" del PSOE también está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil

Leire Díez.

Leire Díez. / EFE

Juan José Fernández

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Madrid

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este miércoles en Madrid a la exmilitante del PSOE Leire Díez, según han confirmado a este periódico fuentes próximas a la investigación, que aluden a contratos públicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) bajo sospecha, que están siendo investigados por el Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular, Antonio Piña, ha declarado la causa secreta.

La considerada por el fiscal Ignacio Stampa como "fontanera del PSOE, Leire Díez, también está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents