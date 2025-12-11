Montero niega contactos con el expresidente de la SEPI desde que dejó el cargo: “Ni de WhatsApp ni llamadas”

Mientras el PP trata de salpicar a María Jesús Montero por la detención del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, a quien nombró tras llegar al Gobierno en 2018, la vicepresidenta primera se defiende desvinculándose completamente. Ni “su mano derecha” ni “su gran protegido durante años”, como lo ha definido el secretario general del PP, Miguel Tellado, tras pedir su dimisión al situarla como “nexo” de la trama Koldo. Montero ha negado cualquier contacto “con este señor” desde que abandonó la SEPI en octubre de 2019, por estar involucrado en el caso Aznalcóllar. Asimismo, justificó su elección en su día por su perfil y trayectoria profesional al haber sido previamente interventor general de la Junta de Andalucía.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo arrestó este miércoles junto a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras publicasen el marco de una investigación abierta en la Audiencia Nacional. Este jueves se ha registrado la sede de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas por presunto blanqueo de capitales y detenido a su presidente, lo pone de nuevo bajo los focos el polémico rescate de 53 millones de euros que la compañía recibió del Gobierno en 2021. Una operación con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, precisamente gestionado por la SEPI.

Ni siquiera como presidente de la SEPI, donde permaneció algo más de un año, Montero ha explicado en los pasillos del Congreso antes de defender el proyecto de la senda de déficit que Fernández no se encontraba entre el grupo de colaboradores con el que “habitualmente” despachaba. Tras ello ha reiterado que lleva sin tener contacto con él desde 2019, “ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada”. “Ni tenemos tampoco un entorno que compartamos”, ha asegurado.

Montero ha dicho haberse enterado por la prensa tanto de las detenciones como de la relación del detenido con Servinabar, la empresa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. A falta de levantarse el secreto de sumario, Montero ha subrayado que según lo publicado en la prensa se trataría de actividades posteriores a su salida de la SEPI.

"Se le está poniendo cara de [Santos] Cerdán", ironizaba esta mañana el secretario general de los populares durante una comparecencia en el Congreso para señalar a Montero como "nexo" de la trama Koldo. Según Tellado, la situación de la vicepresidenta primera comenzaría ser "insostenible", pues ha definido al expresidente de la SEPI como su "mano derecha" y "su gran protegido durante años". "Le decimos que se vaya ya, cuanto antes. Lleva más de 20 años conviviendo con la corrupción. Primero con los ladrones de los ERE y ahora con los de Sánchez", arremetía.

Registros en empresas de la SEPI

La también candidata del PSOE a la Junta de Andalucía ha replicado frente a las acusaciones del PP que aprovechen las actividades de los investigados para extrapolarlas al PSOE, cuando "no hemos escuchado ni una explicación de la Diputación de Almería", en referencia al pelotazo de las mascarillas. Con todo, ha remarcado que "cualquier persona que se aleje de la legalidad o incluso de un comportamiento ético no tiene cabida en este proyecto político de ninguna manera". "Trabajamos mucho para que luego haya otros que tengan conductas irregulares", ha lamentado.

Según ha podido saber este periódico, los agentes de la UCO también han acudido a las sedes de empresas públicas de la SEPI, Sepides, Mercasa y Enusa para requerir documentación. Se da la circunstancia de que Leire Díez fue responsable de Comunicación en Enusa, la sociedad pública encargada de proporcionar uranio para las centrales nucleares españolas. Su actual presidente es el exgerente del PSOE Mariano Moreno.