Encuentro en la Zarzuela
El rey Felipe VI recibe en audiencia a 'Agenda Pública'
Redacción
El consejo de administración de Agenda Pública y sus principales accionistas han sido recibidos este jueves en el Palacio de la Zarzuela por su majestad el rey Felipe VI. Marc López Plana, presidente editor y director de Agenda Pública, ha sido acompañado en el encuentro por Nacho Corredor, presidente del Consejo de Administración de Bekane Media —principal accionista del medio—, así como por los consejeros de Agenda Pública Rodrigo Pinedo, Marta Pascal y Antonio Timoner.
El encuentro se produce en el año en el que Agenda Pública ha consolidado su posición en el debate público. El medio tiene más de 150.000 lectores únicos mensuales, una comunidad excepcional de destacados líderes de opinión, profesionales liberales, directivos empresariales, funcionarios de distintas administraciones o representantes institucionales, apostando por el análisis de políticas públicas en profundidad y centrado en la creciente conexión entre la política local y global.
Agenda Pública cierra el año en audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela también tras afianzar su creciente actividad en las ciudades de Madrid, Barcelona y Bruselas, con la vocación de seguir desarrollando una visión entre y desde las principales ciudades de España y de España en la Unión Europea, y un año después de la recepción institucional al Consejo de Administración de Agenda Pública y a sus principales accionistas del president Salvador Illa en el Palau de la Generalitat de Catalunya.
