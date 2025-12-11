La UDEF registra la compañía aérea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado la aerolínea Plus Ultra, de capital venezolano, en el marco de una investigación por presunto blanqueo liderada por la Fiscalía Anticorrupción, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes del caso. Un dispositivo formado por ocho agentes está llevando a cabo un registro en la sede de la compañía aérea. Ya han requisado material informático y han entrado en archivos de ordenadores de la compañía, completan las citadas fuentes.

Según apuntan a este periódico fuentes jurídicas, el asunto de Plus Ultra lo tramita el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y, por ahora, no se dispone de más información de unas actuaciones que "están bajo secreto".

Rescate Plus Ultra

Precisamente, este juzgado madrileño abrió en 2021 unas diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI Bartolomé Lora y el consejo de administración del organismo tras una denuncia que interpuso Manos Limpias por presunta malversación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Sin embargo, la causa en la que se investigaron las ayudas públicas por 53 millones de euros, fue sobreseida dos años después.

El rescate financiero del Gobierno a la compañía aérea durante la pandemia siempre ha estado envuelto en polémica. Precisamente, en su última declaración en la Audiencia Nacional, el empresario y presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, aseguró que el entonces presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quería que Plus Ultra transportara mascarillas a las islas durante la pandemia, algo que enmarcó en presuntas presiones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que se rescatara a la aerolínea.

Así lo expuso a finales de noviembre ante el juez Ismael Moreno, que le investiga en el caso Koldo por los contratos de mascarillas adjudicados por Canarias a la presunta trama de corrupción. Es más, dijo tener constancia de que el exministro José Luis Ábalos habría recibido presiones en relación con el rescate de Plus Ultra, e inferió que Torres también tenía ese interés por esas presiones.