'Me too' en el PSOE
El alcalde de Almussafes se defiende de las denuncias: "Es una campaña de acoso y derribo"
Toni González asegura que las dos denuncias de acoso sexual y laboral son "falsas acusaciones"
Jaime Roch
El alcalde de la localida valenciana de Almussafes y número dos de los socialistas en la provincia de Valencia, Toni González, se ha pronunciado ante las dos denuncias internas de acoso sexual y laboral que investiga el PSOE: "Es absolutamente falso que haya acosado ni laboral, ni sexualmente a ninguna persona. Estas acusaciones son rotundamente falsas y ejerceré todas las acciones judiciales necesarias para que la verdad prevalezca y para defender mi inocencia allá donde haga falta", ha afirmado a través de un comunicado remitido a este medio.
González también es vicesecretario general de Políticas Institucionales y coordinación territorial de los socialistas en la provincia de Valencia que encabeza Carlos Fernández Bielsa y miembro en la ejecutiva 'de país' que dirige Diana Morant como vocal.
"Falsas acusaciones"
Sobre su caso, el alcalde de Almussafes aclara que "la denuncia de acoso sexual y laboral es el último paso de una campaña de acoso y derribo que la denunciante empezó hace más de un año tras serle negado por parte de la empresa pública de Almussafes en la que trabaja un aumento de sueldo y una mejora de sus condiciones laborales".
En ese sentido, también aclara que "desde ese momento, emprendió una guerra de denuncias contra trabajadores municipales, compañeros de partido, la propia empresa pública para la que trabaja y cualquiera que no se plegara a sus intereses. Estas denuncias, que ahora culminan con estas falsas acusaciones, han sido alentadas por mis rivales políticos, de dentro y de fuera del partido".
Finalmente, Toni González destaca que no va a parar hasta demostrar su inocencia: "Lo haré sin dejar de lado a los vecinos y vecinas de Almussafes, que desde 2015 apoyan sin fisuras nuestro proyecto político y a los cuales me debo".
Primera denuncia
La denuncia por acoso sexual presentada contra él es la primera que afecta a un responsable del PSPV-PSOE desde que saltó el caso de las relacionadas con el ya exasesor de la Moncloa Paco Salazar.
El PSPV-PSOE, del que Diana Morant ocupa el puesto de secretaria general, es la federación a la que pertenecen tanto la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, como la secretaria federal de Igualdad, la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé
González es el alcalde de Almussafes, un municipio de unos 9.000 habitantes al suroeste de València especialmente marcado por la industria del motor, pues en Almussafes radica la fábrica de Ford en España, con más de 4.000 empleados en la actualidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
- Cáceres se prepara para rugir de solidaridad con la gran Papanoelada Motera 2025
- Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
- El complejo Tuareg, un espacio familiar en Cáceres que espera un 'pequeño empujón' para atraer más congresos
- Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
- Luz verde al proyecto que cambiará para siempre el antiguo hospital de la Montaña de Cáceres
- Una tesis reveló que 'Mayéutica' de Robe escondía una sinfonía secreta sobre el autoconocimiento
- Plasencia podría acoger en los próximos días un acto de despedida a Robe