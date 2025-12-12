Pilar Bernabé, sobre los casos de acoso en el PSOE: "Hay un antes y un después para el partido"

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha hecho hincapié este viernes que no es cuestión de cuántos casos o denuncias de acoso sexual en el seno del PSOE salgan, "sino de cómo va a actuar el PSOE", que, tal como ha remarcado, "no va a parar, porque no es compatible ser socialista y ser machista".

En declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con las secretarias de Igualdad del partido, Bernabé no ha descartado que en los próximos días sigan saliendo nuevos casos, pero se ha mostrado tajante sobre cómo va a actuar su partido con todos ellos.

"Hay un antes y un después para el PSOE después de lo que estamos viviendo", ha añadido, antes de señalar que el PSOE quiere liderar este cambio de conciencia dentro de la organización y de la sociedad, y para ello van a poner en marcha todas las medidas necesarias encaminadas a la tolerancia cero.

En sus declaraciones, la también delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana ha querido dejar muy claro que desde el PSOE quieren liderar, en su conjunto y con las mujeres al frente, un proceso para "atajar la normalización de los comportamientos machistas en todas las esferas", también en su partido. En este sentido, Bernabé no ha tenido duda alguna al afirmar sobre si finalmente el partido llevará estos casos a la Fiscalía que su misión "es acompañar a las mujeres en sus decisiones".

Exigencias al resto de partidos

La secretaria de Igualdad del PSOE también ha querido referirse al resto de partidos y organizaciones: "Vamos a exigirle al resto de partidos y organizaciones que también lo hagan, esa va a ser nuestra labor. Vamos a seguir trabajando de una manera eficaz. Somos conscientes de todas las reformas que ha dicho la secretaria de organización esta mañana. Tenemos que reforzar con esa mirada feminista el protocolo anti machismo y también las instituciones. Vamos a estar a la altura. Lo primero: las víctimas. Las acompañaremos hasta donde haga falta y prestaremos asistencia hasta donde haga falta".