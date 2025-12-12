La UCO reclama en el 'caso Sepi' documentación en el Ministerio de Transición Ecológica y en oficinas dependientes de Hacienda

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este viernes en el Ministerio de Transición Ecológica, cuya titular es Sara Aagesen, en el marco de la investigación de caso Sepi en el que permanecen detenidos la exmilitante del PSOE Leire Díez el empresario Antxon Alonso, -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-, y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero. Está previsto que los tres pasen a disposición judicial este sábado en la Audiencia Nacional.

"El ministerio ha entregado la documentación solicitada por los agentes con total colaboración y transparencia", confirman a EL PERIÓDICO fuentes del Gobierno. También hay requerimientos de información en el Tribunal de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda, pero no en la sede del Ministerio que encabeza María Jesús Montero.

Fuentes próximas a la investigación aclaran que no se trata de registros, sino sólo de requerimientos, que se unen a los ya realizados en tres empresas públicas dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez: Sepides, Mercasa y Enusa.