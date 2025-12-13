CORRUPCIÓN
Los tres detenidos en el caso Plus Ultra llegan al juzgado para declarar sobre el blanqueo de fondos de Venezuela
Anticorrupción acusa a los directivos de la compañía del presunto uso indebido del rescate de 53 millones, que habrían servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos" del negocio del oro en el país sudamericano
Los tres detenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el caso Plus Ultra, el presidente, cofundador y actual dueño de la compañía, Julio Martínez, su número dos, el consejero delegado-director general, Roberto Roselli, y el abogado Julio Martínez Martínez, se encuentran desde las 10.30 horas en los calabozos de Plaza de Castilla en Madrid.
Pasarán en el transcurso de la mañana a disposición del Juzgado de Instrucción número 13, en función de guardia de detenidos. Las Diligencias Previas continúan secretas y las tramita el Juzgado de Instrucción número 15, cuya titular reabrió una causa tras asumir una querella de la Fiscalía Anticorrupción.
Según adelantó esta redacción, el ministerio público acusa a los directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones que fueron concedidos por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, que habrían servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela", según consta en una querella, a la que ha tenido acceso esta redacción.
En concreto, se trataría de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)", especifica un auto de la Audiencia Nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cáceres se prepara para rugir de solidaridad con la gran Papanoelada Motera 2025
- Cáceres instalará una gran cubierta textil para reducir el calor en una de sus calles más transitadas
- La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
- Luz verde al proyecto que cambiará para siempre el antiguo hospital de la Montaña de Cáceres
- Los últimos vecinos de Alto de Fuente Fría en Cáceres rechazan Aldea Moret como alternativa de vivienda
- Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
- Fernando López Rodríguez, catedrático de la UEx: 'Extremadura produce perfectamente la energía de Madrid y, ¿qué recibimos por ello? Nada
- La Junta no concreta el pago del 2,5% a los funcionarios, pero la subida de 2026 se abonará desde enero