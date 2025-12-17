El Gobierno pide tiempo a sus socios para recuperar pie tras el nuevo golpe por corrupción

El Gobierno echa mano del manual empleado tras la crisis por el caso Cerdán para intentar apaciguar a la creciente tensión entre sus socios. Disposición de Pedro Sánchez a sentarse en una ronda de contactos con representantes de las formaciones políticas que facilitaron la investidura y mano tendida para consensuar un impulso a la agenda política, pero con llamadas a la calma y a rebajar el tono, minimizando sus alertas, y petición de tiempo para recuperar pie. Para ello, en Moncloa ponen como ejemplo que el impacto electoral tras la dimisión del ex secretario de Organización el pasado mes de junio se disipó “entre septiembre y octubre”. Tiempo y serenidad, reclaman, invitando también a mirar a atrás para no perder la perspectiva: “Llevamos ocho años, hemos atravesado de todo y la gran paradoja es que en las políticas el Gobierno está en forma. Somos un Gobierno contrastado en múltiples crisis”.

En Moncloa se prestan así a una “reflexión”, aunque con el objetivo de mirar a la segunda parte de la legislatura, alejando cualquier duda de tirar la toalla. Como si se tratase de un ‘déjà vu’ de la situación que se afrontó antes de las vacaciones de verano, el parón político por la Navidad viene precedido de un fuerte golpe a la credibilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante las nuevas investigaciones de la UCO por la trama Leire Díez y el consiguiente nerviosismo de los socios, que no quieren verse arrastrados junto a los socialistas.

Desde el Ejecutivo diferencian las razones detrás de cada uno de sus socios para elevar la voz y dejar caer sus “dudas” sobre si seguir sosteniendo a Pedro Sánchez, o como Yolanda Díaz para exigir una "remodelación profunda" del Consejo de Ministros. Algo que rechazaron en Moncloa desde el primer momento. El único cambio, sobrevenido, y "puntual" será el de la ministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. No por la crisis que azota al Ejecutivo, sino por el adelanto de las elecciones en Aragón para el próximo 8 de febrero, a las que la también líder de los socialistas en este territorio concurre como candidata del PSOE.

Un ministro socialista del núcleo duro del jefe del Ejecutivo enmarca la reacción de Sumar por su “debilidad” y la “presión” dentro del espacio a su referente en el Gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mientras que la de ERC la explica por su urgencia para espolear acuerdos pendientes como la financiación singular de Catalunya. Sobre el PNV, este mismo ministro que la comunicación es constante y así sigue siendo. Su interpretación es que sus demandas pidiendo responsabilidades “son lógicas” y que estarían orientadas a reclamar que la situación “se tranquilice”.

Sin restar gravedad a los escándalos de presunta corrupción que cercan al Gobierno, así como a la multiplicación de casos por caso sexual en el PSOE, en Moncloa apelan a la "madurez" acumulada desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa en 2018 para “ver las cosas con otra perspectiva”. La de que este Ejecutivo siempre ha afrontado los problemas con “contundencia” y de que la efervescencia de la opinión publicada no siempre coincide con la opinión pública.

Tanto en público como en privado, en el Gobierno se echa mano también del comodín de la amenaza de un Gobierno de PP y Vox para apretar las filas y llamar la atención sobre posicionamientos que consideran precipitados. Se apela a una “responsabilidad histórica” de la izquierda para frenar esta alternativa. No se ahorran en este sentido análisis de política comparada, desde la reciente victoria electoral de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile hasta el “desmantelamiento del Estado de derecho” que se estaría fomentando desde la Administración de EEUU bajo la presidencia de Donald Trump.

En este contexto, los colaboradores del jefe del Ejecutivo sitúan a España como una suerte aldea gala ante la ola reaccionaria. “Un contrapunto de políticas progresistas”, según la lectura que hacía Pedro Sánchez en conversación informal con los periodistas el pasado lunes durante la tradicional copa de Navidad en La Moncloa. Todo ello, sin dejar de llamar la atención sobre el contraste por la inestabilidad en países de nuestro entorno frente a la “solidez política” del tercer gobierno más longevo de la UE. Una amenaza que los socios coinciden en replicar, al considerar que ya suficiente si se utiliza como única justificación para sobrevivir.

El fantasma del fin de ciclo

La máxima del Gobierno pasa así por alejar cualquier sensación de fin de ciclo. Para ello son conscientes de que deben neutralizar los avisos de sus socios y de ahí que les pidan tiempo. “Tengo responsabilidades, no las eludo y entiendo el momento”, insistía el jefe del Ejecutivo en la mencionada conversación. Como hizo durante su comparecencia de balance del año, su mensaje es el de un presidente del Gobierno determinado a agotar la legislatura e, incluso, mirar más allá tras haber tomado la decisión de volver a presentarse a la reelección.

Por el momento, los socios mantienen la presión y siguen marcando perfil propio. Por lo que pueda pasar, con un siempre imprevisible Pedro Sánchez, y para intentar que las polémicas en torno al PSOE y al Gobierno los salpiquen lo menos posible. Sumar se refiere a una “crisis de credibilidad y de confianza del PSOE, que afecta al Gobierno y que exige una respuesta a la altura"y advierten que “lo que no es una opción en no moverse”.

“Es evidente que no vamos a mantener la confianza de los ciudadanos si no salimos adelante relanzando contundentemente la acción de Gobierno", avisaba el diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante una comparecencia conjunta de los partidos de la coalición de izquierdas. Los socialistas han recogido el guante para celebrar una reunión urgente entre ambos partidos, que prevén para esta misma semana. ERC, PNV, EH Bildu o Podemos vacilan asimismo sobre su respaldo al jefe del Ejecutivo, cada vez más “difícil de sostener” y hay quienes, como el PNV, que ya apuntan a la convocatoria de elecciones. "O el PSOE consigue detener esta hemorragia de escándalos o el presidente Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar año y medio", sentenciaba el presidente del Euskadi Buru Batzar, Aitor Esteban.