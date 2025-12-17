Sánchez ve un "error" el retraso de la UE al fin del vehículo de combustión

Un día después de que la Comisión Europea decidiese posponer el fin de los vehículos de combustión en 2035, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su repulsa a la decisión. Aprovechando su intervención durante la presentación del pacto de Estado frente a la emergencia climática, el jefe del Ejecutivo lamentó que "lo que ayer se aprobó en la Comisión Europa es un error histórico de Europa". "La competitividad, como aquí se ha dicho", argumentó, "se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos y nuestra apuesta por la sostenibilidad".

Por su parte, el Partido Popular valoró positivamente las decisiones de la Comisión Europea en su política del automóvil –asegurando que en ella ha tenido especial protagonismo el PPE y la delegación española– que introduce "más pragmatismo y neutralidad tecnológica para compatibilizar la descarbonización con la competitividad, el empleo industrial y la realidad del mercado". Así, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal, destacó que Europa ha entendido lo que defiende el PP: “descarbonización sí, pero con realismo”. “Los objetivos climáticos deben acompasarse al ritmo de la tecnología, la economía y la sociedad, no imponerse por decreto a costa del empleo industrial y del bolsillo de las familias. Neutralidad tecnológica y competitividad, esa es la vía”, subrayó.

El presidente del Gobierno ha apelado durante el acto celebrado esta mañana a los grupos parlamentarios a "contribuir y acordar" el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Desde la “responsabilidad y el interés general”, conminó, al ser un "escudo para España", que está "en primera línea de la amenaza". Al margen de unos grandes consensos en esta materia que, por el momento, ya se han encontrado con el portazo del PP, el Gobierno prevé poner en marcha antes del próximo verano la denominada Red Estatal de Refugios Climáticos. Según ha explicado el jefe del Ejecutivo, se pondrá a disposicón de los ciudadanos "los edificios de la Administración General del Estado en todo el territorio y se facilitará financiación para crear refugios en los barrios más vulnerables".

En materia de agua, se impulsará una mejor reutilización, la desalinización, la inversión en tecnología, la planificación del territorio y evitar usos en riesgos en zonas inundables. En lo referente al campo, las medidas del pacto incluyen un "refuerzo de seguros agrarios, apoyo a la adaptacón de cultivos e impulso de un Plan Nacional de Empleo Verde Rural". El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, asimismo, financiará los planes municipales contra inundaciones en los municipios de menos de 5.000 habitantes y destinará 20 millones de euros para los planes contra incendios en estos pequeños municipios.

Por otra parte, el Gobierno propondrá una Comisión de Seguimiento, grupos de trabajo en el Consejo Nacional del Clima y la participación directa de la Conferencia de Presidentes. Además, la propuesta añade un nuevo eje sobre sistemas costeros y marinos y pone el foco en la lucha contra la desinformación climática e incorpora una propuesta de gobernanza que institucionaliza la participación de la sociedad civil de manera permanente.