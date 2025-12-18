Investigación a la mujer del presidente
El juez Peinado archiva el caso Begoña para el delegado del Gobierno en Madrid por orden de la Audiencia: "No ha participado en el delito"
La sala de apelaciones corrigió al instructor de la causa contra la mujer de Sánchez, que había imputado a Martín Aguirre una supuesta malversación
Dos semanas después de que se conociera que la Audiencia Provincial de Madrid se lo había ordenado, el juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, ha formalizado el archivo de la causa para el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Le mantenía imputado por un delito de malversación de caudales públicos en relación con la labor ejercida por la asistente de la esposa del presidente del Gobierno en Monclo, pero el tribunal de apelaciones le indicó que la investigación contra él se basaba en "meras suposiciones".
El auto, que tiene fecha de este miércoles 17 de diciembre, acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de Martín Aguirre y dice expresamente que , "resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Polémica por las palabras de Abascal, un día después del homenaje a Robe, de "desinfectar" el palacio de congresos
- Pedro Merino Castro, nuevo jefe de la UCO, desciende de un pueblo de Cáceres: 'Desde el ayuntamiento expresamos nuestra enhorabuena
- Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación
- Paradiso, el nuevo local LGTBI de Cáceres, ofrecerá fiestas temáticas especiales y bingo los domingos por la tarde
- Broncano sobre el homenaje a Robe en Plasencia: 'La gente, aun triste, cantaba sus canciones, era superbonito
- Un incendio en una vivienda frente al Serrano Macayo de Cáceres obliga a desalojar un edificio entero y los bomberos logran salvar al menos a ocho personas
- El presidente de la Diputación de Cáceres pide la creación de un Pacto del Mundo Rural en el Foro Impulsa para dar viabilidad a pueblos pequeños: 'No existe una España vaciada, sí un país con posibilidades inmensas
- Alegría en La Madrila por su nuevo supermercado: 'Estamos todos los vecinos muy contentos