Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones autonómicasResultadosBadajozCáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Investigación a la mujer del presidente

El juez Peinado archiva el caso Begoña para el delegado del Gobierno en Madrid por orden de la Audiencia: "No ha participado en el delito"

La sala de apelaciones corrigió al instructor de la causa contra la mujer de Sánchez, que había imputado a Martín Aguirre una supuesta malversación

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre / A. Pérez Meca - Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

Dos semanas después de que se conociera que la Audiencia Provincial de Madrid se lo había ordenado, el juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, ha formalizado el archivo de la causa para el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Le mantenía imputado por un delito de malversación de caudales públicos en relación con la labor ejercida por la asistente de la esposa del presidente del Gobierno en Monclo, pero el tribunal de apelaciones le indicó que la investigación contra él se basaba en "meras suposiciones".

El auto, que tiene fecha de este miércoles 17 de diciembre, acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de Martín Aguirre y dice expresamente que , "resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Polémica por las palabras de Abascal, un día después del homenaje a Robe, de "desinfectar" el palacio de congresos
  2. Pedro Merino Castro, nuevo jefe de la UCO, desciende de un pueblo de Cáceres: 'Desde el ayuntamiento expresamos nuestra enhorabuena
  3. Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación
  4. Paradiso, el nuevo local LGTBI de Cáceres, ofrecerá fiestas temáticas especiales y bingo los domingos por la tarde
  5. Broncano sobre el homenaje a Robe en Plasencia: 'La gente, aun triste, cantaba sus canciones, era superbonito
  6. Un incendio en una vivienda frente al Serrano Macayo de Cáceres obliga a desalojar un edificio entero y los bomberos logran salvar al menos a ocho personas
  7. El presidente de la Diputación de Cáceres pide la creación de un Pacto del Mundo Rural en el Foro Impulsa para dar viabilidad a pueblos pequeños: 'No existe una España vaciada, sí un país con posibilidades inmensas
  8. Alegría en La Madrila por su nuevo supermercado: 'Estamos todos los vecinos muy contentos

La Primera Nacional cierra el 2025 con interesantes citas

La Primera Nacional cierra el 2025 con interesantes citas

Cerca de un millón de animales se usan en España para experimentación médica, aunque la cifra va bajando

Cerca de un millón de animales se usan en España para experimentación médica, aunque la cifra va bajando

Cirsa refuerza su presencia en Perú con la compra de cuatro casinos

Cirsa refuerza su presencia en Perú con la compra de cuatro casinos

Cáceres sustituye farolas en la calle Antonio Reyes Huertas, optimizando la luz y la seguridad vial

Cáceres sustituye farolas en la calle Antonio Reyes Huertas, optimizando la luz y la seguridad vial

Extremadura detalla las normas para cazar jabalíes tras la declaración de la emergencia sanitaria por peste porcina africana

Extremadura detalla las normas para cazar jabalíes tras la declaración de la emergencia sanitaria por peste porcina africana

Cuartos del Baño en Cáceres, cansados de su aislamiento: "Si algún día ocurre una urgencia médica y no puede entrar la ambulancia, no pararemos hasta ver a alguien en la cárcel"

Cuartos del Baño en Cáceres, cansados de su aislamiento: "Si algún día ocurre una urgencia médica y no puede entrar la ambulancia, no pararemos hasta ver a alguien en la cárcel"
Tracking Pixel Contents