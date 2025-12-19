Guardiola difumina las líneas rojas con Vox tras el trago de 2023 pero endurece el discurso contra Abascal

Lo sucedido en el Partido Popular (PP) en el verano de 2023 sigue siendo dos años después objeto de comentario, análisis y reflexión dentro del primer partido de la oposición, tanto a nivel nacional como en casi todos sus territorios. Y es un golpe que Alberto Núñez Feijóo y todo su equipo, que entonces apenas llevaba un año en Madrid tras su repentino desembarco desde la Xunta de Galicia, tiene muy difícil olvidar, si es que alguna vez lo hace.

En apenas dos meses, los que transcurrieron entre mayo de aquel año y el 23 de julio, el PP pasó de barrer al PSOE en las municipales y autonómicas, recuperando territorios tan importantes como la Comunidad Valenciana y ganándole a los socialistas feudos como el Ayuntamiento de Sevilla o la Junta de Extremadura, a ver cómo el sueño de alcanzar la Moncloa se esfumaba tras una convulsa campaña de las generales, en anómala fecha veraniega. Y a todo ello no fue ajeno, sino más bien un factor fundamental, la relación con Vox y la gestión de los pactos en aquellas comunidades donde los populares no obtuvieron la mayoría absoluta y necesitaron a la extrema derecha para gobernar.

De entre todos los dirigentes populares, una bisoña María Guardiola, a punto de alcanzar la gesta de jubilar políticamente al presidente socialista de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (recientemente fallecido) dio pasos adelante con respecto a Vox, subrayando su antagonismo con los de Santiago Abascal, y no tardó en tener que enmendarse a sí misma para no solo pactar con el partido a su derecha, sino terminar gobernando con él en coalición. Ahora, algo más de dos años después, ante unas elecciones que ella misma decidió adelantar -marcando la senda que luego ha seguido su homólogo y compañero de filas el presidente de Aragón, Jorge Azcón- el antagonismo con Vox en general y con Abascal muy en particular permanece, pero sus líneas rojas ante la eventual negociación que tendrá que efectuar a partir del lunes parecen haberse difuminado o disipado.

En el fragor de la campaña electoral, ¡faltaría más!, ha habido fuego cruzado entre Guardiola y Vox. La insinuación de Abascal de que podría incluso exigir un cambio de candidata para facilitar que el PP siga al frente de la Junta hizo estallar a la líder de los populares extremeños, que le tildó de "machista", en unas críticas secundadas por su jefe de filas, Feijóo. Pero como sucede en muchas ocasiones en la vida política, las palabras más gruesas a veces disimulan u ocultan cosas de mayor calado.

La situación que se puede dar el domingo cuando se abran las urnas, piensan en Génova, es ciertamente paradójica, pues aunque es obvio que salvo sorpresa mayúscula Vox aumentará exponencialmente su representación en la Asamblea de Extremadura, confirmando su dulce momento demoscópico, no es menos cierto que el previsible hundimiento del PSOE dará más fuerza a Guardiola, quien en 2023 empató a escaños y perdió en votos por poco frente a Fernández Vara. Muchas encuestas le sitúan en porcentajes de voto muy parecidos a los que obtuvo hace dos años, cuando alcanzó el 38% de los sufragios, sumando ocho escaños más a los que el PP había alcanzado en el año 2019, pero solo eso ya sería bastante más que lo que pueda obtener, siempre según los distintos sondeos, el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo.

Políticas de igualdad y fiscales

Aunque el PP aspira a aumentar incluso esa representación, arañándole votos por el centro al PSOE, lo que explicaría, en parte al menos, la beligerancia de Guardiola con Vox. Guardiola sí ha sido algo más clara, a la hora de fijar el terreno de juego de una futura negociación con Vox, en materia de ley LGTBI o de lucha contra la violencia de género, pero también en la cuestión fiscal. Sobre lo primero, promete no dar pasos atrás en las legislaciones que estén ya vigentes, y en lo segundo, rechaza la petición de la extrema derecha en Extremadura de eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales, cuya recaudación está estimada en 200 millones de euros. Una cantidad que Guardiola considera fundamental para financiar los servicios públicos en la región, por lo que considera que se pueden hacer rebajas tributarias, pero en otro tipo de impuestos.

Junto a todo ello hay dos nudos gordianos del discurso de Vox, y de todos sus correligionarios internacionales, en los que es obvio que el PP ya ha dado, recientemente, un giro discursivo que allana el camino del entendimiento con los de Abascal. Uno, el del plan migratorio presentado este otoño por Feijóo, que endurece sobremanera el discurso de la derecha tradicional española, con medidas como la expulsión de los migrantes que delincan o reincidan, la eliminación de ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la limitación drástica de la figura del arraigo o las pruebas de edad para los menores inmigrantes, alentando la sospecha de fraude.

Medidas, todas ellas, presentadas hace meses en Murcia con la firma de todos los líderes autonómicos del PP, incluida Guardiola. Y otro aspecto, todo lo relativo al pacto verde europeo y a la transición ecológica, que esta semana ha tenido una importante novedad a nivel comunitario, tras decidir la Comisión Europea alargar la vida de los motores de combustión más allá de 2035, una decisión a la que no es ajena la presión del Partido Popular Europeo.

En definitiva, Guardiola parte esta vez de favorita, con iguales o más apoyos que hace dos años y con mayor diferencia sobre el PSOE, al que esta vez está en disposición de ganar holgadamente, pero con el mismo dolor de cabeza que en 2023, corregido y aumentado, el de su incómoda cohabitación futura con un crecido Vox. En esta ocasión, además, la presidenta extremeña, que abre el baile del nuevo ciclo electoral, podría marcar el paso para el resto de negociaciones entre el PP y Vox en otras comunidades, y por extensión a nivel nacional.