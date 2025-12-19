Así prepara el PSOE Aragón sus listas electorales para el 8F: salen históricos y entrarán los puntales de Pilar Alegría

Las agrupaciones locales del PSOE en Aragón apuran sus reuniones y la preparación de sus listas para hacérselas llegar a las Ejecutivas Provinciales, entre el lunes y martes próximo. Mientras tanto, las quinielas bullen entre unos y otros y hay salidas y llegadas que nadie niega, a pesar de que el momento de la verdad llegue el próximo martes, cuando la Ejecutiva Regional y el Comité de Listas aprueben las candidaturas definitivas.

En el nuevo PSOE de Pilar Alegría se prevé una renovación de candidaturas "profunda", especialmente en las circunscripciones de Zaragoza y Teruel, aunque también en Huesca habrá cambios.

Varias fuentes socialistas consultadas reconocen que el proyecto político de la secretaria general se verá en sus listas con la certeza de que formarán parte de la candidatura el portavoz de su Ejecutiva Regional, Jesús Morales, alcalde de Quinto, en uno de los primeros puestos, y personas de su confianza y del equipo de la Delegación del Gobierno en Aragón, como quien fuera subdelegado por Zaragoza y ahora es el secretario general técnico, Jorge Pastor.

La lista de la circunscripción Zaragoza, por la que ahora el PSOE cuenta con 12 diputados en las Cortes de Aragón, es una de las que está "más abierta" a día de hoy, porque entra en juego el equilibrio entre la capital y la provincia, combinada con la elección de la lista en formato cremallera (una mujer, un hombre), con la necesidad de incluir nuevos rostros en puestos de salida y la previsión, según las encuestas, de que los socialistas puedan perder dos escaños y quedarse en la decena.

Así, en este ámbito son seguras las salidas del histórico Carlos Pérez Anadón, que pone fin a una dilatada carrera política, así como las de Daniel Alastuey, exlíder de UGT Aragón que entró en política de la mano de Javier Lambán, o la exconsejera de Economía, Marta Gastón.

Pilar Alegría y Lola Ranera, en una imagen de archivo de 2020 en Zaragoza. / Ángel de Castro

La pugna por Zaragoza capital

En la pugna por los puestos de la lista vinculados a la capital aragonesa, se prevé que continúen tanto Carmen Dueso como Óscar Galeano, como representantes de dos de las agrupaciones con mayor número de afiliados, o Beatriz Sánchez, hija de Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la DPZ. Varias fuentes dan por hecho también la continudad de Darío Villagrasa, que presentó la precandidatura alternativa a Pilar para liderar el partido, y surgen más dudas al preguntar sobre parlamentarios como Sergio Ortiz, Pilimar Zamora o Leticia Soria, actual portavoz adjunta, los tres vinculados a la etapa de Lambán, aunque comprometidos igualmente en el grupo parlamentario desde la llegada de Alegría.

En la Ejecutiva de Pilar Alegría hay un importante peso de alcaldes y concejales de la provincia de Zaragoza, como su secretaria de Organización, Manoli Berges, y quienes le acompañaron desde el principio, como el alcalde de Borja, Eduardo Arilla, o el portavoz de Caspe, Abraham Martínez. O la propia secretaria general de Zaragoza, Teresa Ladrero. Pero varias fuentes consultadas coinciden en que en estas listas no se prevé mover a quienes ya tienen un cargo institucional, y más, en la única institución grande que gobiernan los socialistas, la DPZ, como es el caso de Ladrero, Berges y Arilla.

Lo mismo ocurre con el Ayuntamiento de Zaragoza, donde son varios los socialistas que aseguran que se podría barajar el paso de su portavoz, Lola Ranera, a las Cortes de Aragón. Otras fuentes descartan esta alternativa porque supondría un nuevo vaivén en el grupo municipal, que acumula un notable periodo de inestabilidad por los casos de Alfonso Gómez Gámez y el cese de Horacio Royo como portavoz de Urbanismo. "Pero todo es posible", recalcan estas fuentes.

El adelanto electoral hace que las cartas están marcadas. Cuando las elecciones autonómicas coinciden con las municipales, los partidos tienen un mayor margen para distribuir a sus cargos. Pero ahora, y en un contexto de bajada en las encuestas, la tensión es máxima para saber cómo acabarán conformándose las candidaturas.

Alegría y Fernando Sabés, en una rueda de prensa en la sede. / JAIME GALINDO

En Huesca no se espera una revolución; en Teruel, sí

En Huesca no se espera una revolución. Las federación del Alto Aragón lleva años alineada con Pilar Alegría y no se prevé un cambio masivo de diputados. Salvo sorpresa, este diario ha podido confirmar que no continuarán Elisa Sancho, actual miembro de la Mesa de las Cortes, ni Álvaro Burrell, exalcalde de Monzón. El secretario general, Fernando Sabés, liderará la lista, con mucha probabilidad, y se espera la continuidad de Lorena Canales, Marcel Iglesias, Iván Carpi y María Rodrigo.

Donde sí pueden cambiar los primeros puestos de la lista de forma radical es en la circunscripción de Teruel. Varias fuentes consultadas apuntan a que Rafa Guía, secretario general, liderará la candidatura, como ha ocurrido siempre con sus predecesores. En segundo lugar podría acompañarle su mano derecha en la Ejecutiva, María Ariño, una de las alcaldesas (Más de las Matas) que acompañó a Pilar Alegría a registrar su candidatura para liderar el PSOE Aragón. El exalcalde de Ariño, Joaquín Noé, podría ser el número 3, y en número 4 podría continuar Alba Sánchez, de las Juventudes Socialistas, que sustituyó a Mayte Pérez tras su salida al Senado.