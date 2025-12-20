Pisarello o Bob Pop: los Comuns abren la competición para elegir a su alcaldable en Barcelona

Un dirigente con una década de trayectoria, del equipo fundacional y de la confianza personal y política de Ada Colau; o un comunicador popular y activista de larga trayectoria, 'outsider' pero fiel a los valores del partido y que se ha declarado fan incondicional de la exalcaldesa. El primero: Gerardo Pisarello. El segundo: Roberto Enríquez Higueras, más conocido como Bob Pop. Estos son los dos nombres que han dado un paso al frente para ser el alcaldable de los Comuns en Barcelona, la plaza más cotizada de las elecciones municipales de 2027 y que el partido perdió hace dos años tras dos mandatos con Colau en el Ayuntamiento.

Con el reglamento de las primarias aún humeante tras ser aprobado este viernes por el plenario de Barcelona en Comú, Pisarello ha salido al fin de las bambalinas para, como avanzó EL PERIÓDICO, confirmar públicamente que él quiere aspirar a llevarse la vara. Lo ha hecho este sábado con un acto de presentación desde el casal Ca L'Isidret, una puesta en escena que ha evidenciado que es el candidato oficialista, puesto que tanto Colau como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han apadrinado su candidatura. Pisarello ha lanzado su proyecto reivindicando "la máxima cooperación" entre las fuerzas de izquierda de la ciudad para que esto sea un "faro de esperanza". De su discurso también ha destacado que quiere ser "el primer alcalde de Barcelona de origen migrante". Colau ha pedido el apoyo para su "amigo" y prácticamente "familia" y ha cargado contra el alcalde Collboni porque "solo busca hacerse fotos y no impulsa nada".

Gerardo Pisarello junto a Colau y Urtasun en el acto de presentación de su candidatura. / ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

La fotografía de este sábado de Pisarello contrasta con la de Bob Pop, que hasta ahora ha celebrado dos encuentros con ciudadanos para debatir sobre el futuro de la ciudad y recoger ideas para esbozar su proyecto sin que hayan asistido dirigentes de la plana mayor de la formación.

Un favorito no para todos

Está por ver las dos aspirantes con la que cada uno de ellos hará tándem para dar cumplimiento a ese liderazgo más coral que pretenden construir tras una primera etapa de hegemonía de Colau. Mientras que junto a Pisarello podría presentarse Gemma Tarafa, concejal del Ayuntamiento de Barcelona y coordinadora de Catalunya en Comú, nada se sabe de quién acompañará a Bob Pop. En todo caso, el censo de las primarias para escoger esa dupla que encabezará la lista se ciñe a los registrados en Barcelona en Comú, así que Pisarello juega con ventaja en esta disputa porque se ha hecho evidente que es el favorito de la dirección.

Eso no quiere decir que el nombre del también diputado en el Congreso no despierte recelos en algunos sectores del espacio. Y es que se trata de un dirigente considerado del ala soberanista de los Comuns, con buenos vínculos tanto con ERC como con la CUP y que no ha roto los puentes con Podemos. Un perfil que prefigura que la estrategia en la próxima campaña orbitará más en tejer complicidades hacia este flanco que hacia el del PSC. La etapa de colaboración con los socialistas de Jaume Collboni se da por "agotada" en una parte del partido que apuesta por el "frente amplio" de izquierdas, pese a que hay quien considera que solo con esa suma con el PSC podrán volver a gobernar en Barcelona.

¿Pulso o pacto?

Otros miembros del espacio viven con cierta zozobra que el preludio del nuevo ciclo electoral serán unas primarias en las que compitan dos candidatos en una formación en la que durante el liderazgo de Colau jamás se dio este escenario. De hecho, Bob Pop anunció por sorpresa a principios de octubre que quería ser alcalde de Barcelona, una noticia que sacudió a una Barcelona en Comú que trabajaba ya en ese momento para una despedida tranquila de Janet Sanz y una entrada en escena de Pisarello como relevo natural de Colau.

Imagen reciente de Bop Pop, aspirante a liderar la candidatura de los Comuns en Barcelona. / Macarena Pérez

Es por ello que, fuentes conocedoras de los movimientos internos que se están produciendo, consideran que lo más idóneo sería que Bob Pop se integrara en la lista de Pisarello como número tres. Sin embargo, el escritor y comunicador por ahora está dispuesto a impulsar su candidatura y así lo verbaliza de forma desacomplejada tanto en redes sociales como intervenciones mediáticas. Así que, salvo giros de guion, habrá primarias en los Comuns tras las vacaciones navideñas con la posibilidad aún abierta de que haya alguien más que salte a la palestra.