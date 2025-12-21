Lo que prevén las encuestas

Por una vez, todas las encuestas (incluida la del CIS) han coincidido en los pronósticos de lo que sucederá hoy. Según los sondeos, el PP ganará holgadamente, pero sin mayoría absoluta, y el PSOE puede encajar su peor resultado histórico en una comunidad que ha gobernado en 36 de los 42 años de autonomía.

LA ENCUESTA DE PRENSA IBÉRICA

El sondeo elaborado durante la campaña por el GESOP para El Periódico Extremadura, diario del grupo Prensa Ibérica, situaba al PP con el 37,3% de los votos y 26-28 escaños, y al PSOE, con el 28% de los apoyos y 19-21 diputados. Guardiola retrocedería ligeramente en votos, mientras que Gallardo caería hasta 11 puntos. Vox conseguiría duplicar votos y escaños, hasta alcanzar el 17,2% de los sufragios y 11-13 diputados. También mejoraría su representación Unidas por Extremadura, con el 9,4% de las papeletas y 6-7 escaños. El estudio detectaba aún un 20,7% de indecisos en la recta final de la campaña.

LA MEDIA DE ENCUESTAS

El promedio de las encuestas publicadas desde septiembre pronostican que el PP sería la fuerza más votada, con el 41,6% de los votos, y también la ganadora en número de escaños, con 30 (dos más que en 2023), aunque se quedaría todavía por debajo de la mayoría absoluta en la Asamblea (fijada en 33 escaños). Durante la campaña, Guardiola ha sumado una décima y un escaño. El PSOE se sitúa a 9,2 puntos de distancia de los populares, con el 32,4% de los sufragios y 21 diputados (siete menos que en 2023). Durante la campaña, Gallardo ha perdido 1,8 puntos y tres diputados. La distancia entre populares y socialistas se ha agrandado 2,6 puntos desde que se inició la campaña.







Con estos resultados, Guardiola necesitaría a la ayuda de uno de los dos partidos que le tumbaron los presupuestos de 2026 para seguir siendo presidenta: el voto favorable de Vox o la abstención del PSOE.