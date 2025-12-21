las claves de las Elecciones en extremadura
Extremadura abre este domingo un ciclo de elecciones autonómicas que pondrán a prueba la fortaleza territorial de PP y PSOE y el protagonismo de Vox en la futura gobernabilidad. A continuación te explicamos los datos clave de esta jornada electoral
Extremadura es la primera parada de un ciclo de elecciones autonómicas que continuará durante la primera mitad de 2026 (en Aragón, Castilla y León y Andalucía, de momento) y culminará en mayo de 2027 con los comicios municipales y en el resto de comunidades no históricas, salvo que alguna otra decida también adelantar su convocatoria.
EL CALENDARIO DEL NUEVO CICLO ELECTORAL
La incógnita que planea sobre este calendario es si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidirá adelantar las elecciones generales, que tocarían en el verano de 2027, ante su debilidad parlamentaria. Podría hacerlas coincidir con alguna de las citas electorales anteriores o buscar otra fecha.
De momento, analicemos los datos a tener en cuenta en las elecciones extremeñas de hoy.
En las autonómicas de 2023, PSOE y PP empataron a 28 escaños en la Asamblea de Extremadura, pero los socialistas fueron la fuerza más votada. Vox sacó 5 diputados y Unidas por Extremadura se quedó con 4. Es decir, a las izquierdas les faltó un voto para desplazar a Guardiola, que fue investida con el apoyo de Vox pese a haberse comprometido a no aceptar los votos de los ultras.
La diferencia entre socialistas y populares en las urnas fue de apenas 6.843 papeletas. El PSOE ganó las elecciones con el 39,9% de los votos y el PP se quedó con el 38,78% de los sufragios, a tan solo 1,12 puntos de distancia. Vox obtuvo el 8,14% y Unidas por Extremadura (coalición que integra a Podemos e IU, pero no a Sumar) logró el 6,02%.
Por una vez, todas las encuestas (incluida la del CIS) han coincidido en los pronósticos de lo que sucederá hoy. Según los sondeos, el PP ganará holgadamente, pero sin mayoría absoluta, y el PSOE puede encajar su peor resultado histórico en una comunidad que ha gobernado en 36 de los 42 años de autonomía.
LA ENCUESTA DE PRENSA IBÉRICA
El sondeo elaborado durante la campaña por el GESOP para El Periódico Extremadura, diario del grupo Prensa Ibérica, situaba al PP con el 37,3% de los votos y 26-28 escaños, y al PSOE, con el 28% de los apoyos y 19-21 diputados. Guardiola retrocedería ligeramente en votos, mientras que Gallardo caería hasta 11 puntos. Vox conseguiría duplicar votos y escaños, hasta alcanzar el 17,2% de los sufragios y 11-13 diputados. También mejoraría su representación Unidas por Extremadura, con el 9,4% de las papeletas y 6-7 escaños. El estudio detectaba aún un 20,7% de indecisos en la recta final de la campaña.
LA MEDIA DE ENCUESTAS
El promedio de las encuestas publicadas desde septiembre pronostican que el PP sería la fuerza más votada, con el 41,6% de los votos, y también la ganadora en número de escaños, con 30 (dos más que en 2023), aunque se quedaría todavía por debajo de la mayoría absoluta en la Asamblea (fijada en 33 escaños). Durante la campaña, Guardiola ha sumado una décima y un escaño. El PSOE se sitúa a 9,2 puntos de distancia de los populares, con el 32,4% de los sufragios y 21 diputados (siete menos que en 2023). Durante la campaña, Gallardo ha perdido 1,8 puntos y tres diputados. La distancia entre populares y socialistas se ha agrandado 2,6 puntos desde que se inició la campaña.
Con estos resultados, Guardiola necesitaría a la ayuda de uno de los dos partidos que le tumbaron los presupuestos de 2026 para seguir siendo presidenta: el voto favorable de Vox o la abstención del PSOE.
El mapa municipal de Extremadura reflejó en 2023 la extrema igualdad entre PP y PSOE en las autonómicas. Los socialistas vencieron en un mayor número de localidades y en la capital, Mérida, pero los populares se impusieron en las ciudades más pobladas (como Cáceres, Badajoz y Plasencia).
PARTIDO GANADOR EN 2023 EN CADA MUNICIPIO
En Extremadura, el peso electoral de los pequeños municipios representa, por provincias, el 54% en Badajoz y hasta el 66% en Cáceres. Solo 7 de las 388 localidades de la comunidad tienen más de 20.000 habitantes, por lo que es en el voto rural donde los partidos se juegan las elecciones. Dos de cada tres votantes provienen de estos pueblos pequeños y uno de cada cuatro tienen más de 65 años.
En las autonómicas de 2023, el 75% de los votantes del PSOE en la provincia cacereña provino del ámbito rural, mientras que para el resto de partidos supuso alrededor del 66%. El PP ganó en votos en esa circunscripción por tres puntos (40% frente al 37% del PSOE), pero si excluyéramos las dos ciudades más pobladas (Cáceres y Plasencia), los vencedores hubieran sido los socialistas por cuatro puntos.
De las 11 elecciones autonómicas que Extremadura ha celebrado hasta ahora, el PSOE ha ganado nueve en votos y escaños, y en siete de ellas ha alcanzado la mayoría absoluta, fijada en 33 escaños. En 2023, los socialistas fueron la fuerza más votada, pero empataron a escaños con el PP.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESCAÑOS
El PP solo venció en 2011, con José Antonio Monago como candidato, pero nunca ha logrado la mayoría absoluta. Monago obtuvo el mejor resultado histórico de los populares con 32 diputados y fue presidente por la abstención de IU. El récord del PSOE es de 39 escaños en 1991.
NÚMERO DE VOTOS CONSEGUIDOS
En número de papeletas, los socialistas fijaron su récord en 2007 con 352.342 votos, e incluso en su peor cosecha, logró reunir 244.227 sufragios hace dos años y medio. El mejor resultado del PP, en 2011, fue de 307.975 apoyos, por lo que Guardiola se quedó en 2023 a 70.591 papeletas del techo electoral de su partido.
PORCENTAJE DE VOTO DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS
En cuatro ocasiones (1983, 1991, 2003 y 2007), el PSOE superó el 50% de los votos, haciendo de Extremadura uno de sus bastiones más inexpugnables. Los dos grandes presidentes socialistas de la región fueron Juan Carlos Rodríguez Ibarra (1983-2007) y Guillermo Fernández Vara (2007-2011 y 2015-2023).
Extremadura ha sido siempre una de las comunidades más participativas en las urnas. El porcentaje de movilización en unas elecciones autonómicas solo bajó ligeramente del 70% en 2019. Los récords se dieron en 1995 y 2003, cuando la participación que rozó el 80% (78,3% y 78%).
¿Logrará el PP mantener el gobierno de Extremadura? ¿Se traducirá en las urnas el posible voto de castigo al PSOE de Pedro Sánchez? ¿Pesará más la política autonómica o la nacional en las urnas? ¿Habrá mayoría absoluta o será necesario pactar? ¿Cómo influirá la abstención, sobre todo en las zonas rurales? Esta noche respondemos a estas preguntas