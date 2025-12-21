Declaración institucional
Pedro Sánchez anuncia el relevo de Pilar Alegría en el Gobierno
Explicará si el cambio es solo de nombre o si también remodelará las competencias que ejercía Alegría no solo en la Portavocía sino al frente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará mañana lunes una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa en la que, está previsto, anuncie la persona que asumirá la Portavocía del Ejecutivo tras la salida de Pilar Alegría, así como las competencias del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que, hasta ahora, ella gestionaba.
Por el momento, solo se sabe que la portavoz será una mujer, como siempre ha sido con Sánchez en el Gobierno. En la comparecencia, el presidente explicará el alcance de esta nueva remodelación en su gabinete, si solo se limitarán a la sustitución de Alegría por otra ministra, con sus mismas competencias, o si irán más allá en caso de alguna reestructuración de las mismas.
Este relevo está motivado por la salida de Alegría, que también es secretaria general del PSOE enAragón, para competir en las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero, en las que se presenta como candidata socialista a la Presidencia de la comunidad autónoma.
Su comparecencia será antes de que Sánchez se desplace a Ferraz para la reunión de la Ejecutiva del PSOE que analizará los resultados de los socialistas en las elecciones a la Asamblea de Extremadura de este domingo.
