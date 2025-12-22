Secciones

María Guardiola celebra la "victoria incontestable" del PP en Extremadura y dependerá de Vox para gobernar

La candidata del PP a la Presidencia de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este domingo que su victoria ha sido "incontestable" y ha apelado a Vox a que reflexione y no bloquee de nuevo Extremadura porque los extremeños "han decidido -ha dicho- que sigamos liderando la región".

