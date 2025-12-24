Comunidad Valenciana
El alcalde de Almussafes comparece el lunes ante el canal del PSOE sobre acoso tras la denuncia contra él
Toni González fue suspendido de militancia en las filas socialistas y de sus cargos orgánicos en el PSPV-PSOE al trascender recientemente una denuncia por acoso sexual y laboral contra él
Redacción
El alcalde de Almussafes, Toni González, comparecerá el próximo lunes, 29 de diciembre, ante el CADE del PSOE, el canal interno de esta formación política que tramita las denuncias de acoso sexual, tras la presentada contra él por este motivo y por acoso laboral, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.
González fue suspendido de militancia en las filas socialistas y de sus cargos orgánicos en el PSPV-PSOE al trascender recientemente una denuncia por acoso sexual y laboral contra él. No obstante y aunque los socialistas le han exigido su acta de concejal, se mantiene como primer edil de Almussafes.
La comisión ejecutiva del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia ha aprobado la composición de una gestora para dirigir la agrupación socialista en esta localidad tras haber sido Toni González apartado de la formación.
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- Muere un matrimonio en Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor
- Nebbia, el emblemático local LGTBI de Cáceres, cerrará sus puertas el próximo 11 de enero tras siete años
- El bar En Ca Rosi reparte 36.000 euros en Cáceres: 'Pensábamos que era El Gordo, pero nos conformaremos con ‘El Gordino’
- La suerte reparte 300.000 euros en Trujillo y Huertas de Ánimas con un tercer premio de Lotería
- Adiós al bar de polígono de Cáceres que hacía tortillas de diez centímetros de grosor
- Estreno de éxito: Santa Gloria abre en la plaza Mayor de Plasencia con lleno absoluto
- Diputación de Cáceres y Unicaja firman la compra del Palacio de Mayoralgo, pero los funcionaros no podrán trasladarse hasta que se paguen los ocho millones de euros