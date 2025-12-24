Feijóo envía a la juez los mensajes que recibió de Mazón el día de la dana

El presidente del Partido Popular ha remitido remitido este miércoles al Juzgado de Instrucción de Catarroja toda la documentación referida a las comunicaciones que mantuvo con el hoy expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón durante el día de la dana. Dichas comunicaciones son en las que se basó el dirigente popular para asegurar que Mazón le había mantenido puntualmente informado.

Según confirman a esta redacción desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha procedido a responder al requerimiento de la jueza, en el marco de la investigación que tiene abierta sobre la gestión del 29 de octubre de 2024, que le hizo previamente a su citación para tomarle declaración que tendrá lugar el próximo 9 de enero.

Feijóo afirmó el 31 de octubre del año pasado que "el presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real", una afirmación sobre la que quiere profundizar porque considera que "la información sobre la gravedad de la situación habría de partir sustancialmente de la señora Salomé Pradas al señor Carlos Mazón y este, a su vez, habría informado al señor Alberto Núñez Feijóo, en palabras de este último, "en tiempo real".

El juzgado ofreció a Feijóo la opción de entregar de forma voluntaria los mensajes que intercambió con Mazón el día de la tragedia. Según la información publicada por El Español, el presidente del PP no estaba obligado a hacerlo pero ha presentado un acta notarial que da fe de la totalidad de esos mensajes intercambiados por WhatsApp el 29 de octubre.

Es más, según dicha información, ha enviado un escrito para acreditar “su absoluta disposición a colaborar con la investigación” abierta tras la declaración de Mazón ante la magistrada instructora. “Como haría en cualquier circunstancia, pero con más motivo en un caso que afecta a las víctimas de la dana y a sus familias”. El documento incluye además la solicitud formal de Feijóo para que su declaración como testigo se celebre por medios telemáticos, conforme a lo previsto en la legislación vigente. El presidente popular invoca así la posibilidad de realizar su comparecencia mediante videoconferencia, un procedimiento habitual y plenamente reconocido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.