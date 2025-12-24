Felipe VI se pone de pie en el corazón del Palacio Real

Felipe VI pronunció su discurso de Nochebuena por primera vez de pie. El gesto, por nuevo, no restó ni un ápice a la liturgia del mensaje navideño, siempre sobrio. El escenario elegido tampoco fue neutro: el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, uno de los espacios con mayor densidad simbólica de la monarquía española. Es la tercera vez que el Rey pronuncia desde ese edificio su discurso de Navidad, tras hacerlo en 2015 y en 2024.

El Salón de Columnas es un archivo vivo de la historia de España. Allí se firmó en 1985 el Acta de Adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas, un hito del que este 2025 se han cumplido 40 años. También albergó la Conferencia de Paz de 1991, entre palestinos e israelís. Y, en ese mismo lugar, en junio de 2014, Juan Carlos I sancionó la ley de su abdicación, dando paso al reinado de Felipe VI. La elección del espacio añade así una lectura institucional clara: continuidad, relevo y responsabilidad histórica.

El discurso en la televisión empezó con una cámara acompañando al Rey en la entrada al salón, en plan plano secuencia. Pero el recurso cinematográfico no aguantó toda la alocución. Solo fue al inicio. Después ya entraron en juego otras cámaras, otros puntos de vista. El Monarca se colocó en el centro del espacio, de pie, con traje azul marino, camisa blanca y con una corbata, según concretó la Zarzuela, color terracota. El estampado era claramente geométrico. Una imagen sin estridencias para un mensaje que duró algo más de nueve minutos —diez y medio si se incluyen los himnos—, el más corto de los 12 que ha pronunciado por Nochebuena.

La escenografía acompañó sin robar protagonismo. A un lado, las banderas de España y de la Unión Europea; a otro, los símbolos navideños: un árbol y un misterio del siglo XVIII procedente de Patrimonio Nacional. Al fondo, como parte natural del espacio, tapices del siglo XVII, bustos romanos y el conjunto escultórico de 'Carlos V y el Furor', de Ferdinand Barbedienne, del siglo XIX, una copia del original de Leone y Pompeo Leoni que está en el Prado.

La realización televisiva reforzó esa idea de continuidad institucional. El mensaje se abrió con imágenes nocturnas del Palacio Real y se cerró con un recorrido por distintos puntos del país visitados por los Reyes, la Princesa Leonor y la infanta Sofía a lo largo del año: Guadalupe (Cáceres), Móstoles (Madrid), Brañosera (Palencia), Tudela (Navarra) y Valdesoto (Asturias). Como colofón, el lema que el Rey eligió para su 10º aniversario en el trono: "Servicio, compromiso y deber".