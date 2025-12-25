Las familias de las víctimas de la dana, molestas con Feijóo: "El maltrato no da tregua ni en Nochebuena"

La remisión por parte del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de los mensajes que el expresident Carlos Mazón le envió el día de la dana al juzgado de Catarroja que instruye la causa ha generado hondo malestar en las asociaciones de víctimas, que han afeado tanto la fecha elegida como los términos en los que el entonces jefe del Consell se refirió a lo que ocurría el fatídico 29 de octubre. "Una tragedia humana no es 'un puto desastre', es como mínimo una concatenación de negligencias", ha reprochado la presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas Mortales de la dana, Rosa Álvarez, en declaraciones a la cadena SER.

El líder del PP, citado por la jueza de la dana a declarar como testigo el próximo 9 de enero, escogió este miércoles, día de Nochebuena, para enviar al juzgado los mensajes de wasaps que le remitió Mazón (aunque no los que él le mandó al entonces president). Álvarez afea a Feijóo la fecha escogida para entregar los mensajes del día de la dana, la tragedia en la que murieron 230 personas. "El maltrato hacia las familias de las víctimas no tiene tregua ni el día de Nochebuena", ha declarado la presidenta a una de las principales asociaciones de víctimas. "¿No había otro día para entregar esos mensajes?""Les es indiferente el daño que nos puedan causar a las familias en una fecha tan señalada y de por si dolorosa". "Creemos que buscaban que no tuviera resonancia", afirma Álvarez quien ha señalado que los wasaps difundidos por Feijóo son, además, "parciales". "No están completos, solo van en una dirección, porque solo se han conocido los que envió Mazón pero no la conversación completa".

Mensajes incompletos

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, confía, además, en que la jueza de Catarroja obligue al presidente de los populares a comparecer presencialmente y no por medios telemáticos como ha solicitado Feijóo. Álvarez reprocha al líder popular que no quiera "venir a Catarroja". Álvarez ha explicado que Feijóo ha sido citado por la jueza a petición de la asociación y que la magistrada junto con los abogados de las familias han buscado una fecha en la que Feijóo no tenía nada agendado, por lo que no tendría "ningún motivo" para no estar en Catarroja.

Para Alvarez, se demuestra ahora que en la rueda de prensa del 31 de octubre de 2024 que dieron Feijóo y Mazón, en la que el primero aseguró que estuvo informado "en tiempo real" desde el lunes 28 de octubre de lo que ocurría en Valencia, "lo que querían era confundir y elaborar un relato falso". A Rosa Álvarez no les extraña que ahora Feijóo argumente que se confundió de fecha "porque esa versión no se mantenía". "Era una contradicción decir que estaba informado en tiempo real con el apagón informativo". "Ahora sabemos que tanto el como Mazón han mantenido la mentira un año".

Desde la Asociación Daminificados Dana Horta Sud, su presidente Álex Caraval se ha mostrado muy crítico con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. De entrada, lo acusa de difundir su escrito al juzgado en Nochebuena "para ver si pasa desapercibido mientras la gente está cenando con la familia". Pero es que, además, se ha evidenciado, comenta, "que mintió cuando dijo que Carlos Mazón lo mantuvo informado en tiempo real". "Los horarios no cuadran ni dicen eso", ha advertido. Porque la documentación que ha aireado el líder popular indica que el primer mensaje del ex presidente de la Generalitat le llegó a las 20.08 del 29 de octubre, exactamente tres minutos antes de que sonara el Es Alert en los móviles.

El representante de esta asociación de afectados, que representa además a varias víctimas mortales, considera que a estas alturas y por "respeto" a los damnificados y a las víctimas, "Feijóo debería aportar todos los whatsapps a la jueza, los que le envió Mazón y los que él le devolvió". En la documentación que el presidente del PP ha enviado al juzgado de Catarroja solamente constan los mensajes de Mazón. Y un acta notarial que certifica la información sobre el "contexto" de la conversación en el que se produjeron. "No puede ser que envíe información parcila; aquí no hacen falta notarios, lo que se necesita es que aporte toda la información a la jueza, incluidos sus mensajes" al ex presidente valenciano, ha zanjado Caraval.