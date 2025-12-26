Defensa exige disculpas a Feijóo y Mazón por mentir sobre la labor de la UME en la dana

El Ministerio de Defensa ha solicitado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón que pidan disculpas públicas por "faltar a la verdad" sobre el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la dana.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa señala que "los mensajes intercambiados -entre Feijóo y Mazón- en los primeros momentos de la dana demuestran que la UME estuvo a disposición desde el minuto uno, como reconoce el propio Mazón en sus mensajes de WhatsApp".

Carlos Mazón se cruzó mensajes con Alberto Núñez Feijóo desde las 20:08 horas hasta las 23:29 del día de la dana, el 29 de octubre de 2024, y según avanzaba la noche llegó a reconocer: "Un puto desastre va a ser esto, presi".

Así consta en los mensajes de Mazón, que el propio Feijóo ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga los hechos y al que el líder del PP ha pedido testificar mediante videoconferencia el próximo 9 de enero, según los documentos a los que ha tenido acceso EFE.

Tras las inundaciones de la dana, Feijóo criticó la respuesta dada por el Ejecutivo y que éste no declarase la emergencia nacional para asumir así el mando de una catástrofe que afectó a varias comunidades, y su partido acusó al Ejecutivo de actuar de "mala fe" al no involucrarse desde el primer momento en la gestión de las riadas.

Mazón denunció que, tras la dana, había tenido que pedir a Defensa "más unidades de la UME, de 500 en 500" y su vicepresidenta, Susana Camarero, afirmó recientemente en la comisión de investigación del Congreso que el día de la catástrofe tuvieron que "esperar 96 horas para que el Ejército se desplegase".