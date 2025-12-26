En TikTok
Sánchez hace un 'house tour' por La Moncloa "en plan Isabel Preysler": "En la Sala del Reloj pasaron muchas cosas"
El presidente del Gobierno asegura que si la respuesta es positiva, se animará a enseñar otras partes de La Moncloa
EP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este viernes una parte del Palacio de La Moncloa, la llamada Sala del Reloj, en un vídeo difundido por la plataforma TikTok en la que se ha puesto "en plan Isabel Preysler" para acercar la sede del Ejecutivo a la ciudadanía.
Ataviado con traje y chaleco, pero sin corbata, Sánchez informa de que va a hacer "un pequeño 'house tour' (una visita guiada en jerga de redes sociales) por el Palacio de la Moncloa en plan Isabel Preysler" y muestra la Sala del Reloj, llamada así porque está presidida por un reloj de cuerda.
El jefe del Ejecutivo relata que en el lugar que muestra los expresidentes Adolfo Suárez y Felipe González presidieron sus Consejos de Ministros, hasta que el socialista construyó lo que hoy se conoce como el edificio de los Consejos.
"Aquí pasaron muchas cosas al principio de la democracia", comenta, y anima a los espectadores a buscar fotos de la época. Sánchez finaliza el vídeo deseando que "haya gustado" a los ciudadanos y pidiendo "comentarios". Si la respuesta es positiva, se animará a enseñar otras partes de La Moncloa, finaliza.
